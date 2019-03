Per la prima volta un tribunale, quello di Pordenone, ha riconosciuto, in una causa ditra dueunite civilmente,l'divorzile a favore della partner più debole. Lo ha riferito la presidente di Aiaf Friuli Venezia Giulia all'Ansa. Si tratta della prima sentenza in Italia dopo l'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili.

Agenzia_Ansa : #UnioniCivili, divorzio tra due donne. Ok all'assegno alla coniuge più debole. Prima sentenza in #Italia dopo la… - TelevideoRai101 : Coppia donne, ok ad assegno di divorzio - edavid57edavid : RT @repubblica: Unioni civili, sì all'assegno di divorzio a una coppia di donne -