Convocazioni Italia | ecco i ventinove di Mancini | out Balotelli e Belotti

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019)di, outIl CT Robertoha diramato la lista dei convocati per le partite contro Finlandia e Lichtenstein. Ancora una volta fuori. L’attaccante del Marsiglia, nonostante stia facendo bene nella sua nuova squadra, non è riuscito a convincere il selezionatore azzurro. Non convocato anche: il granata si sta riprendendo dopo un brutto periodo, ma il CT preferisce dare fiducia ad altri attaccanti. Premiati i giovani Kean e Zaniolo. Ma vediamo nel dettaglio tutte le scelte diper affrontare al meglio Litchtenstein e Finlandia, partite valide per le qualificazioni di Euro 2020.LEGGI ANCHE: Fantacalcio: le probabili formazioni della 28a giornata di Serie A: i prescelti diper porta e difesa Portieri: Cragno, Donnarumma, Perin, Sirigu.Ormai ...

Vaxgelli : RT @SimBarg: Il nome di #Lasagna (1 da titolare nelle ultime 6 nella 15esima in classifica) deve essere rimasto erroneamente da un preceden… - calciomercatoit : ??#Italia - Le convocazioni non convincono: fuori #Calabria e #Meret, #Mancini nel mirino ?? - Wilbacher : RT @SimBarg: Il nome di #Lasagna (1 da titolare nelle ultime 6 nella 15esima in classifica) deve essere rimasto erroneamente da un preceden… -