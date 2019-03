Convocati Italia | esclusioni eccellenti | Mancini sorprende e lascia a casa tre big NOMI

Italia - Euro 2020 : i Convocati di Mancini : 18.08 Quagliarella e i giovani Zaniolo e Kean fra i 29 convocati del ct Mancini per i primi due impegni di qualificazione ad Euro 2020 contro Finlandia (il 23 ad Udine) e Liechtenstein (il 26 a Parma). Portieri Donnarumma,Perin,Cragno,Sirigu Difensori: Biraghi, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Izzo, G.Mancini, Piccini, Romagnoli, Spinazzola. Centrocampisti: Barella, Cristante,Jorginho, Sensi, Verratti, Zaniolo. Attaccanti: Bernardeschi, ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i Convocati dell’Italia. Roberto Mancini chiama Quagliarella e Spinazzola : Un grandissimo ritorno, ovviamente più che atteso. Fabio Quagliarella vestirà la maglia della Nazionale italiana di Calcio nelle prossime sfide di Qualificazioni agli Europei del 2020. Sono arrivate infatti oggi le convocazioni del ct Roberto Mancini per i primi due impegni continentali: a fine marzo contro Finlandia e Liechtenstein. 29 i giocatori che si raduneranno lunedì al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ovviamente prosegue la linea ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2019 : i Convocati dell’Italia per la tappa australiana : Sono stati diramati i nomi degli azzurri che, sabato 16 marzo, affronteranno la prova di World Cup di Triathlon a Mooloolaba, città costale del Queensland, in Australia, che conta poco più di settemila abitanti. Alla gara, che si svolgerà su distanza sprint (vale a dire giro unico di nuoto da 750 metri, 20 km di ciclismo su quattro tornate da 5000 metri ciascuna, 5 km di corsa su tre giri), parteciperanno i seguenti nostri portacolori: Anna ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : formazione e Convocati dell'Italia contro la Francia : Conor O'Shea, CT della Nazionale Italiana, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Francia nel quinto ed ultimo match del Sei Nazioni 2019 in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato ...

Calcio - i possibili Convocati di Mancini per le Qualificazioni agli Europei 2020. L’Italia sfida Finlandia e Liechtenstein : presenti Izzo e Kean? : L’Italia è pronta per tornare in azione dopo il lungo inverno, la nostra Nazionale scenderà in campo il prossimo 23 marzo per affrontare la Finlandia a Udine nel primo match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri stanno cercando di uscire dal tunnel dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, la Nations League dell’anno scorso ha dato i primi segnali e ora bisogna ripartire con grande convinzione: l’esordio ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i Convocati dell’Italia per le gare di Falun e Quebec. Pellegrino per chiudere in bellezza : La Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo si avvia alla conclusione. La penultima tappa è in programma a Falun (Svezia) nel weekend del 16-17 marzo durante il quale andranno in scena le sprint a tecnica libera, 10 km femminile e 15 km maschile in tecnica libera. Il fine settimana successivo (22-24 marzo), invece, calerà il sipario in Quebec (Canada) con una sprint in tecnica libera oltre a 10 km e 15 km in entrambe le tecniche. L’Italia ...

Qualificazioni Euro 2020 - venerdì i Convocati dell’Italia di Mancini : Qualificazioni Euro 2020, si parte! Roberto Mancini annuncerà nel weekend il novero dei convocati per le prossime gare dell’Italia Riparte il percorso della Nazionale nelle Qualificazioni a Euro 2020. venerdì 15 marzo il Commissario tecnico Roberto Mancini renderà nomi i nomi dei calciatori convocati per il doppio impegno con la Finlandia e il Liechtenstein, il primo in programma sabato 23 allo stadio ‘Friuli’ di Udine ...

Sci di fondo - i Convocati dell’Italia per la sprint di Drammen. Federico Pellegrino guida il gruppo di quattro azzurri : Domani si disputerà a Drammen, in Norvegia, una sprint in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: per l’Italia saranno in gara quattro atleti. Nella prova maschile ci saranno Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, mentre in quella femminile saranno al via Lucia Scardoni e Greta Laurent. Nella località norvegese Pellegrino in nove partecipazioni precedenti non è mai andato oltre le semifinali, mentre Rastelli ha ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : i Convocati dell’Italia. Dodici azzurri alla ricerca di altre sei carte olimpiche : Il conto alla rovescia sta per finire, da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo di Tiro a volo: la prima tappa del circuito maggiore metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. Saranno Dodici gli azzurri in gara che cercheranno di centrare il pass olimpico che, ricordiamo, non è nominale ma viene assegnato alla federazione di ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri le punte della spedizione : Manca sempre meno all’appuntamento più atteso della stagione. Tra una settimana esatta infatti, sul ghiaccio della Super Arena di Saitama (Giappone) andranno in scena i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, competizione attesissima dal pubblico del Sol Levante che, data la grandissima richiesta, ha dovuto addirittura sorteggiare i biglietti prima della vendita effettiva. La Nazionale azzurra si presenterà sul ghiaccio nipponico ...