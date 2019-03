Conte | Italia firma intesa con Cina | asset strategici non interessati

Italia-Cina - il memorandum passa. Conte : 'Accordo non vincolante'. Di Maio : 'Si firma' : E questa è una buona occasione per la nostra economia e le nostre aziende'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori Palazzo Chigi.

Via seta.Conte - Di Maio : Italia più forte : Non è una intesa politica con la Cina ma un'opportunità commerciale, gli Usa restano il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale".Afferma il vicepremier Di Maio uscendo dal vertice.

Via seta.Conte - Di Maio : Italia più forte : 11.21 "Rafforzeremo la Golden power per rafforzare gli interessi nazionali". Così il premier Conte al termine del vertice a Palazzo Chigi. "Oggi vince il made in Italy, con la Belt and road initiative, l'Italia ha deciso di essere più sovrana. Non è una intesa politica con la Cina ma un'opportunità commerciale, gli Usa restano il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale".Afferma il vicepremier Di Maio uscendo dal vertice. ...

Cina - Conte 'Solo l Italia richiama regole europee' : Via libera al memorandum sulla via della seta. Il premier Giuseppe Conte ricorda a Palazzo Chigi che 'dei 13 Paesi che hanno sottoscritto il memorandum con la Cina l'Italia è l'unico che richiama ...

VIDEO Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 : le 41 canzoni in gara. Italia rappresentata da Mahmood con “Soldi” : La vittoria al Festival di Sanremo della canzone “Soldi” ha aperto a Mahmood le porte dell’Eurovision Song Contest: l’italo-egiziano volerà a Tel Aviv, in Israele, città sede della manifestazione, e sarà proiettato direttamente in finale, dato che l’Italia gode del privilegio di saltare le semifinali. La serata finale è in programma il 18 maggio, e vi parteciperanno i 10 Paesi qualificati dalla prima semifinale (su ...

Via della Seta - Conte : «Italia-Cina - intesa limpida : l’obiettivo è crescere» : Il premier: è una scelta economica compatibile con l’Alleanza atlantica. Altri Paesi collaborano con Pechino, non sarà un cavallo di Troia

VIA DELLA SETA ITALIA-CINA : SALVINI VS Conte/ Berlusconi : 'Piano politico-militare' : Premier CONTE "Via DELLA SETA un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa ITALIA-CINA. SALVINI 'non siamo la colonia di nessuno'

Leonardo - Conte : genio italiano riconosciuto nel mondo : Premier Conte su Leonardo: E' una festa che durerà tutto l'anno e oltre, e' l'occasione per noi sistema Italia per celebrare un genio, un nostro genio

Conte spinge l'Italia sulla Via della Seta. 'Con Pechino un patto limpido' : Per il premier il patto con la Cina 'è compatibile con l'Alleanza Atlantica' ed esclude rischi di colonizzazione perché: 'Non saremo il loro cavallo di Troia in Europa. Opposizione all'attacco