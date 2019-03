Consumi - perché è quasi impossibile evitare gli aumenti Iva per le famiglie : Da anni le clausole Iva sono nella finanza pubblica una promessa di correzione che si sa di non mantenere. Ma questa volta, appunto, la via d’uscita appare praticamente chiusa. Da tre ostacoli: importi super, deficit e Pil. A meno di non tentare un patto con Bruxelles, in uno scambio tra una dote di flessibilità anti-aumenti e l’impegno a non replicare clausole nel futuro. Il momento della verità sarà la manovra ...