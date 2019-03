Concerto dei Red Hot Chili Peppers a Giza in streaming il 15 marzo | il rock torna

Trenitalia offre biglietti scontati per chi va al Concerto dei Metallica dell'8 maggio : Grande offerta per tutti i fan dei Metallica che andranno a vedere la band il prossimo 8 maggio: Trenitalia infatti mette a disposizione una vasta gamma di biglietti scontati per i possessori del biglietto del concerto, con sconti che si aggirano tra il 20% e il 50% del costo normale di un biglietto. L'offerta In occasione dell'unica data italiana dei Metallica, prevista il prossimo 8 maggio all'Ippodromo Snai di Milano, Trenitalia regala grandi ...

Il più famoso e disastroso Concerto dei Doors : Cinquant'anni fa a Miami ci furono un agnello sul palco, Jim Morrison ubriaco e mezzo nudo, e la polizia che interruppe tutto dopo un'ora

Il 'non Concerto' dei Doors che cambiò per sempre la storia del rock : 'Voglio cambiare il mondo' grida al suo pubblico Jim 'Voglio cambiarlo. Yeah! Yeah! Cambiarlo!' ed ha anche un piano ben definito 'La prima cosa che faremo è assumere il controllo di tutte le scuole! ...

Isola dei Famosi - il gesto osceno dell'ex star di Serie A in Honduras. Lo sConcerto della D'Eusanio in diretta : Bene ma non benissimo. Il leader della settimana dell'Isola dei Famosi 2019 Ghezzal è stato rimproverato in diretta da Alda D'Eusanio. Mentre Alessia Marcuzzi mostrava un video che ritraeva i naufraghi ormai schierati in due "fazioni" diverse, l'ex calciatore si è messo le dita nel naso. Un gesto ch

ALBA/ Tutti in maschera per il Concerto di Carnevale dei piccoli musicisti : Lunedì 4 marzo alle 17.30 presso la Sala Beppe Fenoglio di ALBA, si terrà uno speciale Concerto di Carnevale dedicato ai bambini. Il Concerto di Carnevale dei piccoli musicisti dell'Istituto Civico ...

22 febbraio 1994 : 25 anni fa l'ultimo Concerto italiano dei Nirvana : Esattamente 25 anni fa, il 22 febbraio del 1994, i Nirvana tennero al Palaghiaccio di Marino, poco distante da Roma, l'ultimo concerto in terra italiana e uno degli ultimi show della loro carriera. Il concerto La band godeva in quel momento di grande popolarità: con tre album in studio hanno conquistato migliaia e migliaia di fan, guidati da un leader come Kurt Cobain, simbolo di una generazione arrabbiata e nichilista. Prima del concerto era ...

BTS : ancora nessun Concerto in Italia - ecco le migliori reazioni dei fan : Meglio riderci su! The post BTS: ancora nessun concerto in Italia, ecco le migliori reazioni dei fan appeared first on News Mtv Italia.

Gli appuntamenti di mercoledì 20 febbraio a Bologna e dintorni : il Concerto dei Massimo Volume - il mini-live di Venditti : MUSICA Massimo Volume Teatro Auditorium Manzoni, via De' Monari 1/2, ore 21, ingresso 20 euro più diritti di prevendita A sei anni di distanza da "Aspettando i barbari", i Massimo Volume tornano a ...

Il cine-Concerto di Titanic a Milano per 2 giorni a maggio : prezzi dei biglietti in prevendita : Il cine-concerto di Titanic a Milano, in anteprima assoluta a maggio. Due giorni, tre spettacoli: il cine-concerto di Titanic sarà al Teatro degli Arcimboldi venerdì 10 maggio alle ore 20.00 e sabato 11 maggio per un doppio appuntamento, alle ore 15.00 e alle ore 20.00. I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita autorizzati. I prezzi vanno dai 33 euro ...

Musica : 'Amore che torni tour' - sold out a Reggio Calabria per il Concerto dei Negramaro : Cresce l’attesa per il concerto dei Negramaro previsto per il 17 marzo a Reggio Calabria. La band salentina, si esibirà al Palacalafiore di Pentimele alle ore 21 ed ha già annunciato il sold out per l’unica tappa calabrese. I Negramaro non si esibivano a Reggio Calabria dal 2016 ed a distanza di 3 anni ritorneranno sul palco reggino e faranno ballare e cantare i fan calabresi che da tempo aspettavano di poterli rivedere. Dopo lo stop dovuto alle ...

Una festa meravigliosa il Concerto dei L'Orage a Cogne con Confcommercio Vda in occasione della Coppa del Mondo di sci di fondo : ... come ho avuto più volte modo di ribadire, perché conferma la bontà del nostro operato e la nostra costante presenza a fianco degli associati per rilanciare l'economia locale, anche con iniziative ...

Isola dei Famosi - rissa tra Taylor Mega e Chadia Rodriguez al Concerto della Dark Polo Gang : Secondo l'informatissimo portale Dagospia, presso il locale Fabrique a Milano sarebbe avvenuta una rissa tra Taylor Mega e Chadia Rodriguez.L'occasione è stata il concerto della Dark Polo Gang: la Mega è fidanzata con Tony Effe, mentre la Rodriguez con Wayne Santana, entrambi componenti del gruppo. Pare che l'alterco sia stato così intenso che alla fine sia volato un cestino di pane. A sedare gli animi sarebbe intervenuto Tony Effe in ...

Isola dei Famosi - scoppia la rissa fra Taylor Mega e la Rodriguez al Concerto : Volente o nolente di Taylor Mega si finisce sempre di parlare. Dopo la sua esperienza all' Isola dei Famosi , la bella bionda è finita un po' sulla bocca di tutti. Non che prima non si parlasse di lei,...

Alvaro Soler in Concerto in Italia in estate - a Merano ed Asiago : prezzi dei biglietti in prevendita : Alvaro Soler in concerto in Italia, per due eventi nei mesi di luglio e di agosto. Le date sono quelle di giovedì 11 luglio al Maia Music Festival presso Ippodromo Maia di Merano (BZ) e di venerdì 9 agosto ad Asiago Live in Piazza Carlo ad Asiago (VI). I due concerti seguono quello già in programma per il 9 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per il quale so o disponibili sono pochi biglietti in prevendita su TicketOne e nei punti ...