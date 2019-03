romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2019), IV: sìcheglida via Tiburtina a via Filippo Meda. Cafarotti: “Prosegue il lavoro dell’Amministrazione per la sicurezza di operatori e cittadini, bene operatoIV”.Giuliani: “Un successo nonostante gli ostacoli, risultati presto sotto gli occhi di tutti”.Semaforo verde nelIV per lache stabilisce lazione deglida via Tiburtina a via Filippo Meda, in prossimità del posteggio attiguo all’omonimo mercato.Entro il prossimo 26 aprile le 12 postazioni confluiranno così nell’area indicata, più idonea all’attività di vendita all’aperto e lontana da incroci stradali pericolosi, a tutela di cittadinanza,e decoro.“I miei complimenti alIV, che ha dimostrato di saper lavorare bene e con puntualità, risolvendo una situazione di grave criticità. Un atto dovuto ...

romadailynews : Commercio, IV Municipio: sì alla delibera che delocalizza gli ambulanti: Commercio, IV… - LucasPavanetto : Sono tornato da poco con Lucas Pavanetto dal Municipio di Jesolo, dove abbiamo partecipato al primo incontro pubbli… - dzchristofer : Sono tornato da poco con Lucas Pavanetto dal Municipio, dove abbiamo partecipato al primo incontro pubblico sul nuo… -