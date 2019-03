Climate Strike | una riflessione francescana sul nuovo movimento global

Climatestrike : “Non ci fermerete dandoci dei moralisti e addossandoci colpe che non abbiamo” : ‘Non abbiamo più pazienza per la vostra indifferenza. Un futuro lo vogliamo e per questo noi lottiamo’: erano tanti, tantissimi a scandire questo coro. ‘Rivoltiamoci adesso, non nella tomba’ era scritto su tante magliette. Le voci di migliaia (in 4000, studenti delle scuole elementari, medie, di licei e istituti superiori solo a Frascati) si sono unite ad altre centinaia di giornalisti Nell’erba della Siringa ...

Migliaia di studenti a Roma per lo "Strike4Climate" : Piazza Venezia gremita di studenti e manifestanti per lo Strike4Climate, lo sciopero per il clima che si è tenuto a Roma e in altre 181 piazze italiane, oltre che nelle principali città del mondo. ...

Global Strike for Climate : milioni di giovani in tutto il Mondo scioperano per salvare clima : Studenti in tutto il Mondo manifestano oggi nell’ambito del “Global Strike for climate“, lo sciopero planetario di protesta contro i cambiamenti climatici ispirato e ideato dalla 16enne attivista svedese Greta Thunberg. Dall’India alla Corea del Sud, dall’Australia alla Francia, dalla Germania all’Italia, in tutti i quattro angoli del pianeta, centinaia di migliaia di studenti hanno marciato per le vie e per ...

Climate Strike - lo sciopero globale nel segno di Greta : in migliaia per fermare la crisi climatica : L'Italia è la seconda nazione al mondo per eventi - dopo la Germania - con almeno un centinaio di città che daranno vita ad iniziative per i Fridays For Future, i venerdì di protesta mirati a ...

#Climatestrike - il 15 marzo sciopero degli studenti in tutto il mondo per il Clima : Il venerdi è il giorno in cui giovani di tutto il mondo fanno sentire la loro voce e chiedono un futuro. Abbiamo solo 11 anni per agire e limitare i danni da cambiamento Climatico. Al seguito di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che sciopera da scuola ogni venerdi per il Clima e parla ai potenti del mondo, si moltiplicano le iniziative. Il 15 marzo è “sciopero” globale dei giovani, degli studenti, per il Clima (#Climatestrike). ...