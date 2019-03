Clima | Mattarella | “I giovani ci ricordano esigenza di difendere l’ambiente”

Mattarella con i giovani : "Crisi Climatica globale fate bene a protestare" : Poi a Belluno ha spezzato idealmente una lancia in favore dei tanti giovani che dopodomani scenderanno in piazza per il clima in 1000 città e in 100 Paesi di tutto il mondo. La causa di Thunberg Di ...

Mattarella : "Siamo sull'orlo<br> di una crisi Climatica globale" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi si è recato al Teatro comunale di Belluno per la cerimonia commemorativa dell’alluvione che ha colpito lo scorso ottobre la regione Veneto e nel corso del suo intervento ha lanciato un allarme che in realtà è ben noto:"Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello planetario. È il senso della sollecitazione pubblicamente ...

L’allarme di Mattarella : «Siamo sull’orlo di una crisi Climatica globale» | Video Studenti di tutto il mondo in piazza il 15 : Il presidente della Repubblica in visita al cimitero delle vittime del Vajont in provincia di Belluno: «Pieno appoggio e sostegno alle Olimpiadi del 2026, hanno grande importanza»

