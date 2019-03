Clima | manifestazioni in tutto il mondo Gli studenti invadono le piazze ' In Italia siamo

In piazza per la difesa del Clima - manifestazioni in 100 paesi : Bruxelles, 14 mar., askanews, - Centinaia di migliaia di manifestanti sono attesi oggi, 15 marzo, in moltissime città di 100 paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue, in occasione dello 'Sciopero Mondiale per il Futuro' lanciato dal movimento dei giovanissimi e degli studenti per la lotta al cambiamento climatico. ...

Oggi giornata mondiale del Clima - manifestazioni in 100 paesi del mondo : Centinaia di migliaia di manifestanti sono attesi Oggi, 15 marzo, in moltissime città di 100 paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue, in occasione dello "Sciopero mondiale per il Futuro" lanciato dal movimento dei giovanissimi e degli studenti per la lotta al cambiamento climatico. Sarà la prova più importante finora per il movimento, sorto nell'agosto scorso per iniziativa della sedicenne svedese Greta Thunberg, diventata ormai ...