Clima | l’appello della Lav | “Scegliere la dieta vegan come Greta Thunberg”

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) ”AncheThunberg èa. Seguire il suo esempio, per salvare il, vuol dire anche intervenire sulla nostra alimentazione quotidiana e salvare moltissime vite animali”. Lo sottolinea la Lav che partecipa allo sciopero per ilcon le sue sedi locali, con lo slogan ”Illo cambi tu, cambia menù” e distribuendo omaggi 100% vegetali per invitare tutti a ripensare le proprie abitudini alimentari.A sostegnosua posizione, la Lav cita alcuni studi. Secondo quello realizzato dalla non-profit Grain e l’Institute for Agriculture and Trade Policy, sulla base dei consumi attuali eloro possibile evoluzione fra 30 anni carne e latticini si saranno ‘mangiati’ l’81% del carbon budget residuo, e le prime 5 aziende mondiali del ciclo di produzione di carne e latte emettono già oggi più CO2 di quanta ne emettono ...

SkyTG24 : Il mondo scende in piazza per lo #ScioperoperilClima promosso da #Fridaysforfuture: il movimento diffusosi dopo l'a… - chialvoTPX : RT @ARPALazio: Prendiamo in prestito una striscia di @scottecs per ricordare che @SNPAmbiente sostiene l'appello di #GretaThunberg e partec… - infoitinterno : In marcia per il clima, Venezia raccoglie l'appello: studenti attivisti assaltano la laguna -