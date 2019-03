Clima | in migliaia al corteo di Genova

Clima - migliaia di giovani in piazza da Milano a Bari : 'Ci siamo rotti i polmoni' : ... sin dal mio discorso di insediamento alle Camere, ho sempre posto l'Italia al centro dei Paesi più sensibili per il Climate change, per il rispetto dell'accordo di Parigi e per l'economia circolare -...

Global Strike For Future - migliaia di studenti in piazza per lo sciopero per il Clima : 'Siamo qui perché vogliamo un futuro' : Non sono il Italia infatti, ma in tutto il mondo sono migliaia le persone che si sono mobilitate aderendo all'appello lanciato dalla giovane attivista. 'Abbiamo assistito a trattative lunghe anni per ...

Sciopero per il Clima - migliaia in corteo : Grande partecipazione al corteo organizzato dal movimento “Fridays for Future” a favore dell’ambiente. I manifestanti sono arrivati al Porto Antico

Sciopero Clima : migliaia in corteo a Bari : ANSA, - Bari, 15 MAR - Diverse migliaia di persone, almeno 6.000 secondo la questura, partecipano al corteo appena partito da piazza Diaz a Bari per il Global Strike For Future degli studenti che oggi ...

Clima : Anche a Palermo migliaia di giovani in corteo : migliaia di giovani palermitani stanno partecipando al corteo per chiedere interventi urgenti contro i cambiamenti Climatici. Il corteo è partito da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Ad aprire ...

Global Strike For Future - migliaia di studenti in piazza per lo sciopero per il Clima : “Siamo qui perché vogliamo un futuro” : Sono in migliaia gli studenti che questa mattina hanno riempito le piazze di tutta Italia per il Global Strike For Future, lo sciopero generale per il Pianeta lanciato dalla 16enne Greta Thunberg diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e Bologna,”questa -dicono i giovani- è una piazza di giovani, di persone e non c’è nessun partito che può rappresentare le ...

Climate Strike - lo sciopero globale nel segno di Greta : in migliaia per fermare la crisi Climatica : L'Italia è la seconda nazione al mondo per eventi - dopo la Germania - con almeno un centinaio di città che daranno vita ad iniziative per i Fridays For Future, i venerdì di protesta mirati a ...

Clima - Parigi : in migliaia alla marcia con Greta Thunberg : Sono diverse migliaia i giovani che stanno sfilando oggi a Parigi contro i cambiamenti Climatici, guidati – in testa al corteo – dall’adolescente svedese divenuta icona della lotta per il Clima, Greta Thunberg. “Nel 2050 sarete morti, non noi!”,è uno degli slogan branditi dai giovani e giovanissimi che oggi hanno ‘scioperato’ a scuola per sensibilizzare sulla più grande sfida del nostro tempo. Il corteo, ...

Clima : migliaia in corteo a Bruxelles : Circa 10mila persone hanno sfilato per le strade di Bruxelles per chiedere al governo belga iniziative efficaci per combattere i cambiamenti Climatici: l’appello è un impiego migliore delle energie rinnovabili e ad azioni più forti per migliorare la qualità dell’aria. Si tratta della 4ª manifestazione in 2 mesi. Nella manifestazione di dicembre si sono contate 70mila persone. L'articolo Clima: migliaia in corteo a Bruxelles sembra ...

Clima - ‘Make love - not CO2’ : migliaia studenti a marce in Svizzera : migliaia di ragazzi e studenti universitari hanno saltato le lezioni oggi in Svizzera per scendere in piazza e partecipare alla marcia per chiedere ai politici un’azione per il Clima, segnalando che ‘Non c’è un pianeta B’. Nonostante la promessa di diversi distretti scolastici di mostrare tolleranza zero per chi avrebbe saltato le lezioni, molti alunni, a partire dai 12 anni, hanno partecipato a questo “sciopero per ...