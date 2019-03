Clima | il premier Conte | “è la sfida cruciale per la salvaguardia del futuro del nostro

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) “Ilte change è laper ladeldelpianeta. I Capi di Stato e di Governo non solo hanno l’obbligo morale di ascoltare il grido d’allarme che si sta sollevando oggi da ogni angolo del mondo, ma devono concretamente adoperarsi. L’ignavia sarebbe una imperdonabile colpa storica“. Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe, su facebook.garantisce che “il mio governo non ha nessuna intenzione di sottrarsi a questo impegno. In questi mesi, sin dal mio discorso di insediamento alle Camere, ho sempre posto l’Italia al centro dei Paesi più sensibili per ilte change, per il rispetto dell’accordo di Parigi e per l’economia circolare. Nelle varie sedi internazionali, ogni volta che ne ho avuto l’occasione, ho sempre sollecitato con forza tutti gli altri leader ...

NuovoMille : 'I Capi di Stato e di Governo hanno non solo l'obbligo morale di ascoltare il grido di allarme che oggi si leva da… - AS3691 : RT @SkyTG24: #UltimOra #Clima, premier #Conte: migliaia di giovani in piazza sono stimolo #canale50 - SofiaStefanell : RT @SkyTG24: #UltimOra #Clima, premier #Conte: migliaia di giovani in piazza sono stimolo #canale50 -