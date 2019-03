Clima | Global Strike for Future | Roma | Torino | Palermo | Firenze | da Nord a Sud i giovani

Global Strike for Future : ecco come sarebbe il futuro della Terra senza un’azione rapida contro i cambiamenti Climatici : Il nostro clima ha modellato la vita sulla Terra per migliaia di anni. La combinazione di atmosfera, oceani, terre, ghiaccio e la vita sul nostro pianeta che agisce sotto il potere del sole crea il clima in cui viviamo. L’atmosfera della Terra è uno strato sottile in termini relativi come la buccia di una mela, avvolto intorno al pianeta. È prevalentemente costituita da azoto e ossigeno, ma contiene anche altri gas serra, come l’anidride ...

Global Strike for Future - il WWF : “I leader mondiali non affrontano l’emergenza plastica - la mobilitazione sul Clima non insegna nulla” : “I leader mondiali hanno clamorosamente fallito nel loro impegno per un’azione efficace contro la crisi sempre più acuta dovuta all’inquinamento da plastica e non ascoltano la società civile”, questo dichiara il WWF al termine della Quarta Assemblea delle Nazioni Unite sull’Ambiente (UNEA-4), conclusasi senza decisioni significative per contrastare l’inquinamento marino da plastica, proprio quando in tutto il mondo i giovani scendono in piazza ...

Clima - Global Strike for Future : almeno 29.000 giovani al corteo di Parigi : Sono decine di migliaia i giovani e giovanissimi manifestanti che oggi hanno sfilato a Parigi, tra Place di Panthéon e l’Esplanade des Invalides, nel quadro dello sciopero mondiale degli studenti per il Clima. Secondo la polizia, le persone scese in piazza sono 29.000, 40.000 secondo gli organizzatori. Cortei anche in altre citta’ di Francia, come Bordeaux, Montpellier, Nantes o Marsiglia, dove la marcia di circa 5.000 giovani si ...

Global Strike for Future - lo sciopero per il Clima visto dai bambini in piazza a Roma : “Ho paura che la terra muore o si secca” : “Ho paura che la terra muore”. Francesco, sette anni, di origine indiane, parla con la voce bassa e gli occhi a terra. È venuto con la mamma Jenny, e ora affolla anche lui questa piazza di Roma ai piedi dei Fori imperiali, inondata di sole e di gente. Tanta, tantissima, molto più delle 5mila persone annunciate alla questura per la manifestazione Strike for Future in difesa dell’ambiente. Ci sono gruppi di adolescenti, classi scolastiche ...

Sciopero globale per il Clima/ Un milione di studenti italiani nelle piazze : Sciopero globale per il clima: un milione di studenti italiani sono scesi nelle piazze da nord a sud, 100mila nella sola Milano

Clima - in migliaia al corteo di Genova : «Fermate ora il riscaldamento globale» | : Grande partecipazione a Genova per il #Climatestrike internazionale in difesa dell’ambiente. A Milano 100 mila manifestanti.

Gli alunni di Montefalco e Castel Ritaldi in piazza per il primo sciopero globale per il Clima : Il mondo ha bisogno di voi. Greta sia il vostro esempio: una ragazzina della vostra età che ad oggi è diventata un simbolo per le giovani generazioni. Protestate affinché si capisca la gravità dell'...

Global Strike for Future : “I giovani non vogliono estinguersi. La catastrofe Climatica può essere evitata” : “La grande mobilitazione mondiale di giovani contro il cambiamento climatico è il grido di allarme di una generazione che rischia di assistere all’inizio dell’estinzione dell’homo sapiens, così come temuto dal Rapporto dell’Onu (IPCC) dell’8 ottobre 2018“. Lo dichiara l’ex Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio a margine della partecipazione alla manifestazione di oggi a Roma per il ...

Global Strike for Future : milioni di giovani in tutto il Mondo scioperano per salvare Clima : Studenti in tutto il Mondo manifestano oggi nell’ambito del “Global Strike for Future“, lo sciopero planetario di protesta contro i cambiamenti climatici ispirato e ideato dalla 16enne attivista svedese Greta Thunberg. Dall’India alla Corea del Sud, dall’Australia alla Francia, dalla Germania all’Italia, in tutti i quattro angoli del pianeta, centinaia di migliaia di studenti hanno marciato per le vie e per le ...

"Fridays for Future" - anche a Ravenna la manifestazione globale per il Clima : Con tanti slogan e cartelloni, e sotto nessuna bandiera politica, anche se molte forze hanno espresso il loro sostegno al corteo,, i ragazzi hanno chiesto maggiore attenzione verso il futuro del ...

Global Strike For Future - migliaia di studenti in piazza per lo sciopero per il Clima : “Siamo qui perché vogliamo un futuro” : Sono in migliaia gli studenti che questa mattina hanno riempito le piazze di tutta Italia per il Global Strike For Future, lo sciopero generale per il Pianeta lanciato dalla 16enne Greta Thunberg diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e Bologna,”questa -dicono i giovani- è una piazza di giovani, di persone e non c’è nessun partito che può rappresentare le ...