Clima | Coldiretti Lazio | nel 2018 danni per 170 milioni di euro

Coldiretti : il Clima anticipa le primizie e sconvolge i mercati : “I cambiamenti climatici sconvolgono i cicli stagionali della natura e la spesa degli italiani con le primizie e le erbe spontanee che arrivano quest’anno sui banchi dei mercati in forte anticipo per effetto di un inverno anomalo, con temperature bollenti e grave siccità“: è quanto afferma la Coldiretti che ha organizzato nei mercati di Campagna Amica in tutte le Regioni nel weekend che precede la primavera iniziative dedicate alla ...

Clima - Coldiretti : “Gli incendi sono aumentati di 20 volte nel 2019” : Il cambiamento del Clima con il ripetersi di eventi estremi come la siccità fuori stagione, che colpisce duramente quest’anno l’Italia del Nord, spinge anche gli incendi che sono aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai vasti roghi divampati in Piemonte alla vigilia dell’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i cambiamenti Climatici che ...

Coldiretti Cuneo : quale sfida per l'agricoltura di fronte al cambiamento Climatico : La prova - una delle tante - che il clima stia cambiando, l'abbiamo sotto gli occhi da mesi: l'inverno che si avvia a conclusione ha fatto registrare caldo e siccità da record. Le alte temperature ...

Clima : sciopero anche a Roma con i Giovani della Coldiretti : anche i Giovani agricoltori della Coldiretti guidati dal presidente nazionale Veronica Barbati scenderanno in piazza il prossimo 15 marzo per lo sciopero globale per il Clima, aderendo alla mobilitazione nata dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg. L’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i cambiamenti Climatici che mettono in pericolo il futuro dell’umanità, è venerdì dalle ore 11,00 in ...

Coldiretti - inflazione : balzo dei prezzi delle verdure - +6.4% col Clima pazzo : In controtendenza all’andamento generale, balzo dei prezzi delle verdure che fanno segnare un aumento del 6,4% rispetto allo scorso anno per effetto del clima pazzo che ha sconvolto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a gennaio. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – degli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito la Penisola con gelo e neve ...

Maltempo - ancora neve al Brennero. La Coldiretti : "In dieci anni bruciati 14 miliardi di euro per eventi Climatici straordinari" : Rischio slavine e disagi al Nord. Allerta nel Bolognese. Il sindaco di Argelato, comune colpito dall'esondazione del fiume Reno: "Siamo sotto l'acqua, servono più uomini e mezzi"