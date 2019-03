Claudio Meloni | Il grande bluff del rilancio delle politiche culturali

emergenzacultura

(Di venerdì 15 marzo 2019) ... anzi diminuisce ulteriormente nei suoi dati complessivi, il gap di investimenti pubblici rispetto ai paesi europei è rimasto immutato, il settore legato all'economia della cultura cresce e ...

POMPILI_F : Shared by Stefano Meloni Claudio Descalzi - Er_Sor_Claudio : RT @michele27363: @GiorgiaMeloni Cioè un imbrattatore di muri del 48 è meglio di uno di adesso , sarà stato il nonno di qualche coglione ch… - livedisagree1 : @IoFausto @borghi_claudio cmq mentina non la può vedere dopo quella sera... ?????????????? ha detto che c era la Meloni lol -