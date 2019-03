F1 - Mondiale 2019 : quanto guadagnano i piloti? La Classifica degli stipendi. Il più ricco è Hamilton - Vettel… : Lewis Hamilton è il pilota più pagato della Formula Uno, questa è l’unica certezza alla vigilia del GP d’Australia che aprirà il Mondiale. Il Campione del Mondo in carica, infatti, può beneficiare di uno stipendio di circa 50 milioni di euro dalla Mercedes: il britannico ha meritato questo lauto ingaggio grazie ai risultati da urlo ottenuti nel corso delle ultime stagioni e guarda tutti dall’alto in basso nella speciale ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

F1 - Mondiale 2019 : adesso è ufficiale! Il giro veloce in gara assegnerà un punto nella Classifica iridata : La novità aveva già cominciato a circolare nei giorni scorsi ma questa sera è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica del Mondiale! Il punto sarà però conteggiato soltanto in caso di arrivo nelle prime dieci posizioni, condizione introdotta per evitare che le formazioni di coda si fermino appositamente negli ultimi giri per montare gomme più ...

MotoGp – Vittoria e leadership Mondiale per Dovizioso - Rossi ci mette una pezza : la Classifica piloti dopo il Gp del Qatar : Dovizioso guida la classifica piloti dopo la Vittoria al Gp del Qatar: il forlivese si guadagna la leadership Mondiale col successo all’esordio stagionale Si è concluso il primo weekend di gara della MotoGp: la gara della categoria regina ha rispettato le aspettative, regalando emozioni incredibile ed uno spettacolo unico, con la solita bagarre tra Dovizioso e Marquez, al termine della quale è stato il forlivese della Ducati ad avere ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi : Il primo scatto della stagione 2019 della Moto2 è di Lorenzo Baldassarri (Kalex FlexBox), e non poteva esserci notizia più bella per i colori italiani. Il pilota marchigiano ha corso alla grande a Losail, spingendo sempre al massimo, vincendo con pieno merito il Gran Premio del Qatar. Alle sue spalle lo svizzero Thomas Luthi (Kalex Dynavolt) che, nonostante una grande rimonta, non è stato in grado di superare il nostro alfiere. Terzo il suo ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Toba guida la Classifica davanti a Dalla Porta : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

