Citroën | con il suo SUV C5 Aircross vince il premio della stampa internazionale 2018

Citroën C3 - Con la versione Origins - celebra i centanni : La Citroën festeggia i 100 anni di attività presentando su vari mercati le serie speciali Origins. Per l'Italia è stata scelta la C3, che viene quindi proposta in serie limitata con prezzi compresi tra 17.200 e 20.150 euro. Le motorizzazioni disponibili sono quelle benzina PureTech 82 e 110 CV (quest'ultima anche con l'automatico EAT6) e il diesel BlueHDi 100. Accenti dorati dentro e fuori. Già venduta in 92.000 esemplari dal 2016 nel ...

Mondiale Rally - Ogier e la Citroën vincono in Messico : Secondo successo stagionale per Sébastien Ogier e la Citroën: il sei volte campione del mondo è riuscito a vincere il Rally del Messico, precedendo la Toyota di Ott Tanak e la Ford del team M-Sport guidata da Elfyn Evans. Il francese della Citroën ha vinto anche la Power Stage finale, precedendo la Yaris di Kris Meeke per appena 25 millesimi di secondo, mettendo le mani sui cinque punti bonus.In aggiornamento

Citroen festeggia a Ginevra 100 anni - focus su concept Amione : Ginevra, 6 mar., askanews, - Citroen a Ginevra festeggia i propri 100 anni con la presentazione, in anteprima mondiale, della gamma Origins creata per celebrare questo importante anniversario. Una ...

Citroën SpaceTourer - Con la concept Citroënist - anche la bicicletta Martone : Al Salone di Ginevra, la Citroën presenterà Rider The Citroënist di Martone, una bicicletta in edizione limitata, progettata come oggetto di mobilità sostenibile, con gli stessi colori della SpaceTourer The Citroënist concept, una monovolume/van da campeggio. Telaio, sella e manubrio bianchi, pneumatici neri e catena rossa, segno distintivo di Martone Cycling. La SpaceTourer Citroënist concept si ricollega alla storia del marchio, ...

Citroen - 100 anni nel futuro. Il marchio francese festeggia svelando Ami One - concept per la mobilità di domani : Con la C5 Aircross e i nuovi modelli che lancerà entro il 2020, Citroën vuole crescere nel mondo e non solo in Europa. 'Oggi vendiamo poco più di un milione di veicoli, di cui 825mila in Europa .

Citroën Ami One Concept - il prototipo di biposto elettrica debutta a Ginevra – FOTO : Questa simpatica “scatoletta” che vedete in FOTO e nella gallery qui sopra è il riassunto del pensiero di Citroën riguardo alla mobilità del futuro. Si chiama Ami One Concept ed è una due posti lunga solo due metri e mezzo spinta da un propulsore elettrico: è una vettura cittadina che si potrà guidare fin dai 16 anni di età e che raggiunge la velocità massima di 45 km orari con un’autonomia di 100 chilometri, ottenuta grazie a una batteria ...

Citroen AMI ONE CONCEPT : arriva il car sharing senza patente [FOTO] : Ami One CONCEPT prefigura una nuova mobilità e offre una soluzione alle problematiche urbane di oggi e di domani A Ginevra verrà svelata la Citroen AMI ONE CONCEPT, oggetto di mobilità urbana unico, nuovo ambito esplorato da Citroën nella sua fase di transizione energetica, la Marca vuole rendere libera la mobilità individuale in città. Citroën considera Ami One CONCEPT un’alternativa al trasporto pubblico (bus, tram, metro) e agli altri ...

Salone di Ginevra - Citroen presenta la nuova concept car per la città : Ospiti tante tra le più note Case automobilistiche del mondo, che presenteranno ufficialmente tutte le anteprime che verranno poi lanciate sul mercato nei mesi a venire. Anche Citroen sarà presente e ...

Citroën ha venduto 15.000 occhiali contro il mal d'auto - : È comunque possibile avere consegne in tutto il mondo anche fuori da questi Paesi, ordinando nel sito Citroën Racing. Gli occhiali SEETROËN possono essere indossati da adulti e bambini, a partire da ...

WRC : 100° successo Citroën con Ogier e Ingrassia a Montecarlo : Dopo l’ultima, combattuta tappa a bordo della loro C3 WRC, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia vincono l’edizione 2019 del Monte Carlo con il più piccolo scarto finale della sua storia, a testimonianza dell’intensità della lotta e del livello delle prestazioni. Citroën Racing conquista così la centesima vittoria nel WRC nell’anno del centenario della Marca. Attaccare […] L'articolo WRC: 100° successo Citroën con Ogier e Ingrassia a ...

WRC - Citroen - quota 100 al Rallye Monte Carlo. Ogier : 'Non davamo nulla per scontato' : Pur con qualche difficoltà, come il problema all'acceleratore che lo ha fatto un po' sbottare nella mattinata di domenica, il sei volte campione del Mondo Rally riesce comunque a regalare a Citroen ...

Una #Citroën 100x100 vincente con Ogier - Top Speed : Una Citroën 100x100 Sebastien Ogier, 6 volte campione del mondo, tornato in Citroën dopo sette anni, ha vinto per la sesta volta di fila la gara di apertura del mondiale dopo un confronto ...