Cina, ok a legge investimenti stranieri

Il Congresso nazionale del popolo, la sessione annuale del parlamento cinese, ha chiuso oggi i lavori approvando a larga maggioranza gli ultimi provvedimenti in agenda, tra cui il budget 2019 e la nuovasugli. Quest'ultima riforma, operativa dal primo gennaio 2020, è di fatto una risposta alle critiche straniere sulla scarsa apertura di Pechino agli investitori di altri Paesi.(Di venerdì 15 marzo 2019)

