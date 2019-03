Cina | Fabio Cannavaro ct Nazionale

Indiscrezione : Fabio Cannavaro nuovo ct della Cina : Il tabloid Global Times ha scritto su Twitter che, l’attuale allenatore del Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro potrebbe presto sedersi sulla panchina della nazionale cinese seguendo l’esempio di Marcello Lippi. Il campione del mondo 2006 prenderà l’incarico ad interim per l’ amichevole contro la Thailandia, valevole per la Coppa di Cina . L’ex commissario tecnico azzurro aveva annunciato le dimissioni dopo ...

Spal-Sampdoria 1-2 - SuperFabio tras Cina i compagni alla vittoria : - Spal-Sampdoria , la cronaca della partita minuto per minuto - - Le foto del primo tempo - Gli scatti del secondo tempo - Di seguito, i tweet del nostro Dario Freccero dallo stadio Tweets by ...

Fabio Franchi - il dottore «titubante» che accomuna chi vac Cina ai nazisti : Volendo vederla con i suoi occhi, in sostanza, il dottor Franchi è un perseguitato dalla censura, un professionista isolato per le sue critiche scientifiche e un uomo offeso dal mondo della medicina ...

Uomini e Donne news - Nicole e Fabio insieme : incontro ravvi Cina to dopo la rottura : Uomini e Donne , Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio allo stesso evento: incontri ravvicinati dopo la rottura Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono ritrovati allo stesso evento ieri. I due ex protagonisti di Uomini e Donne , che proprio recentemente hanno annunciato ai fan di non stare più insieme , hanno partecipato ieri sera alla sfilata organizzata […] L'articolo Uomini e Donne news , Nicole e Fabio insieme : incontro ravvicinato ...

Tennis - Ranking ATP (18 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato si avviCina a Fabio Fognini : Solo un cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...