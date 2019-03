Cina | Conte e Di Maio ' Firmiamo il memorandum' Ma la Lega frena ancora ' Sicurezza

Conte - ok memorandum con Cina : ANSA, - ROMA, 15 MAR - "Dei 13 paesi che hanno sottoscritto il memorandum con la Cina l'Italia è l'unico che richiama diffusamente principi e regole europee". Così il premier Giuseppe Conte al termine ...

Italia-Cina - il memorandum passa senza modifiche. Conte : 'Accordo non vincolante' : Non è un'intesa politica con la Cina ma un'opportunità commerciale, gli Usa restano infatti il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale'. 'Questo è uno scatto in avanti dell'Italia,...

Cina - Conte 'Solo l Italia richiama regole europee' : Via libera al memorandum sulla via della seta. Il premier Giuseppe Conte ricorda a Palazzo Chigi che 'dei 13 Paesi che hanno sottoscritto il memorandum con la Cina l'Italia è l'unico che richiama ...

Italia-Cina - nuova lite sulla via della Seta : vertice in corso Salvini-Conte-Di Maio : Sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno francesi e tedeschi' è la stoccata che, in mattinata, lancia Salvini. E, non a ...

Brexit-Cina nel menù al Colle - raccordo Conte-Mattarella per Ue : La Brexit sopra ogni altra cosa nella colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del governo guidata dal premier Giuseppe Conte. Un confronto consueto prima dello svolgimento del Consiglio europeo. Un incontro che da sempre tratta i temi principali oggetto dei summit europei e che quindi, come si apprende, ha affrontato (oltre alla Brexit) anche l'altro tema di attualità - che in ...

Via della Seta - Conte : «Italia-Cina - intesa limpida : l’obiettivo è crescere» : Il premier: è una scelta economica compatibile con l’Alleanza atlantica. Altri Paesi collaborano con Pechino, non sarà un cavallo di Troia

VIA DELLA SETA ITALIA-Cina : SALVINI VS CONTE/ Berlusconi : 'Piano politico-militare' : Premier CONTE "Via DELLA SETA un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa ITALIA-CINA. SALVINI 'non siamo la colonia di nessuno'

Via della Seta - Prodi con Conte "ok intesa Italia-Cina"/ Salvini "non siamo colonia" : Premier Conte "Via della Seta un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa Italia-Cina. Salvini 'non siamo la colonia di nessuno'

Antonio Conte trasCina il Chelsea in tribunale : battaglia milionaria - quanti soldi pretende : La battaglia legale per la buonuscita tra il Chelsea e Antonio Conte, il cui contratto coi Blues scade a fine stagione, continua e, stando a quanto riporta il "Times", arriva fino in tribunale. I legali di Conte sostengono che il Chelsea debba versargli interamente l' ultimo anno di contratto (10 mi

Nuova via della seta - Conte : “Nessun rischio colonizzazione da parte della Cina” : Il presidente del Consiglio Conte difende il patto economico-commerciale che dovrebbe essere siglato a giorni con la Cina: "Nessun rischio di colonizzazione. Le ragioni della prudenza sono pienamente condivise all'interno del governo: la tutela della sicurezza nazionale, anche sul piano economico, è un valore fondamentale che intendiamo rafforzare"Continua a leggere

Il premier Conte : "Italia-Cina? Intesa trasparente" : 'Rispetto ad altri Paesi, europei e non, che hanno avviato da anni collaborazioni importanti con Pechino in materia di connettività, l'Italia formalizza in modo trasparente la cornice entro cui ...

Via della Seta - Conte : 'Accordo con la Cina ci farà crescere' : 'Gli italiani e gli europei hanno vissuto le opportunità e i rischi dell'economia digitale con uno sguardo, direi, strabico - ha spiegato - per anni i nostri riflettori sono stati puntati ...

Cina - Conte : via della seta - conte intesa per crescere : Premier conte: "L'Italia fisserà con la Cina attraverso un memorandum che, preciso subito, non ha natura di accordo internazionale e non crea vincoli

'Via della Seta' - Conte : 'Accordo con la Cina è limpido - nessun rischio di colonizzazione : Il premier italiano difende il patto con Pechino: 'Serve per farci crescere a livello economico ed è compatibile con l'Alleanza Atlantica'. Ma sullo sfondo restano anche le tensioni tra M5s e Lega