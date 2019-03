Ciclismo | 3ª tappa Tirreno-Adriatico | Viviani trionfa in volata

Ciclismo - sprint vincente di Viviani nella 3ª tappa della Tirreno-Adriatico : TORINO - Elia Viviani , Deceuninc-Quick-Step, ha vinto allo sprint la terza tappa della Tirreno-Adriatico , da Pomarance a Foligno di 226 km. L'italiano ha preceduto sul traguardo Peter Sagan e ...

Ciclismo - la Tirreno-Adriatico - operai della geotermia manifestano al via della tappa : Pomarance,, Pisa,, 15 marzo 2019 - Protesta, pacifica, di imprenditori e lavoratori dell'indotto geotermico in Valdicecina alla gara ciclistica Tirreno-Adriatico . Questa mattina a Pomarance in ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : Julian Alaphilippe trionfa in volata nella seconda tappa! : Julian Alaphilippe conquista la seconda tappa della Tirreno-Adriatico: il francese della Deceuninck-Quick Step batte Van Avermaet e Bettiol in volata Dopo la consueta cronosquadre che ha aperto la corsa nella giornata di ieri, vinta dalla Mitchelton-Scott con Michael Hepburn leader, la Tirreno-Adriatico è proseguita quest’oggi con la seconda tappa. La ‘Corsa dei due Mari’ quest’oggi ha visto battagliare i corridori ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico – Ritiro per Gianni Moscon : il ciclista del Team Sky abbandona la 2ª tappa : Brutte notizie per il Team Sky: Gianni Moscon costretto ad abbandonare la seconda tappa della Tirreno-Adriatico a 40 km dall’arrivo A 4o km dell’arrivo della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, quella che porta da Camaiore a Pomarance, arrivano brutte notizie per il Team Sky. Gianni Moscon ha annunciato ufficialmente il suo Ritiro. Il ciclista italiano ha deciso di abbandonare la corsa, dopo aver parlato più volte con ...

Ciclismo : Parigi-Nizza - tappa a Bennett : ROMA, 12 MAR - Sam Bennett, 5h16'25", ha vinto la 3/a tappa della Parigi-Nizza di Ciclismo, disputata fra Cepoy e Moulins-Yzeure, su un tracciato lungo 200 chilometri. In una tappa caratterizzata dal ...

Ciclismo - Parigi-Nizza : tre ore di battaglia nella seconda tappa - vince ancora Groenewegen : Il fortissimo vento che sta spazzando il percorso della Parigi-Nizza ha trasformato le prime due tappe della corsa francese in delle vere e proprie battaglie, oggi ancora più di ieri. Nonostante un tracciato quasi interamente pianeggiante, sono stati solo sette corridori ad arrivare nel primo gruppo per giocarsi il successo, con Dylan Groenewegen che ha imposto il suo sprint al termine di una tappa folle, condotta a 50 di media. Purtroppo si ...

Ciclismo – Ewan spunta ‘dal nulla’ - ma Groenewegen piazza il colpo di reni decisivo : è sua la 1ª tappa della Parigi-Nizza : Dylan Groenewegen si prende la prima tappa della Parigi-Nizza: il ciclista olandese resiste allo sprint di Cale Ewan e piazza la sua ruota davanti a quella dell’avversario sul traguardo di Sain-Germain-en-Laye Domenica di grande Ciclismo sulle strade francesi: inizia oggi la Parigi-Nizza 2019! La corsa World Tour transalpina regala una pria frazione lunga 138 km che, nonostante la presenza di due gran premi della montagna, resta ...

Ciclismo : Fermi (Consiglio Lombardia) - 'bene arrivo tappa Giro Italia a Como' : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - “Como è Ciclismo, Como è il Ciclismo: questo è un territorio che ha dato moltissimo al Ciclismo e che vanta un numero di associazioni e appassionati ineguagliabile in tutto il mondo. L’arrivo della tappa di domenica 26 maggio a Como è pertanto, dopo 32 anni dall’ultima v

Ciclismo : Primoz Roglic mette le mani sull’UAE Tour - sua la sesta tappa : Primoz Roglic ha messo il sigillo sulla classifica finale dell’UAE Tour. Già in testa alla generale fin dalla prima tappa, la cronosquadre, il corridore sloveno della Jumbo Visma non ha voluto far sconti agli avversari nell’arrivo in salita di Jebel Jais nella sesta tappa. La corsa è stata piuttosto monotona, su una lunga e pedalabile salita che non ha fatto grande selezione e non ha invogliato all’offensiva. I più forti sono arrivati insieme ...

Ciclismo - giro degli Emirati Roglic vince la penultima tappa : Primoz Roglic, già leader della corsa, piega in volata Tom Dumoulin, il super talento francese Gaudu, il campione del mondo Valverde. Sua la classifica generale , sua la gloria in una corsa in cui lo ...

Ciclismo - UAE Tour : Elia Viviani vince in volata quinta tappa. Successo n° 70 in carriera : Elia Viviani si impone in volata nella quinta tappa dell'UAE Tour 2019, 181 chilometri da Flag Island a Khor Fakkan. Il corridore della Deceuninck-QuickStep, che raggiunge i 70 successi in carriera, ...

Ciclismo - UAE Tour : Ewan domina la volata della 4ª tappa - Roglic al comando della classifica generale : UAE Tour, Caleb Ewan vittorioso nella quarta tappa della corsa: Roglic riesce a stargli dietro ed a mantenere la vetta della classifica generale Ciclismo, si è da poco conclusa la quarta tappa dell’UAE Tour. Caleb Ewan ha vinto grazie ad uno strappo finale davvero superlativo, staccando di due secondi l’azzurro Moschetti e Roglic, colui il quale è in vetta alla classifica generale. Valverde è riuscito a stare col treno di testa ...

Ciclismo - Volta ao Algarve – L’ultima tappa è di Stybar : Pogacar staccato - ma si aggiudica la classifica generale : Zdenek Stybar trionfa nell’ultima tappa della Volta ao Algarve: Tadej Pogacar fa sua la classifica generale La Volta ao Algarve 2019 si conclude con il sorriso di Zdenek Stybar. Il ciclista ceco della Deceuninck-QuickStep trionfa nella tappa conclusiva della corsa portoghese imponendosi su Soren Kragh Andersen della Sunweb, con il quale era partito a 30 km dal traguardo. Terza piazza per Wouter Poels del Team Sky che precede Enric ...

Ciclismo - Tour du Haut-Var – Doppietta per Pinot : vittoria nella tappa regina e trionfo in classifica generale : Thibaut Pinot trionfa nella tappa regina del Tour du Haut-Var 2019: il francese si aggiudica anche la classifica generale Doppietta straordinaria per Thibaut Pinot! Il ciclista della Groupama-FDJ conquista la tappa regina del Tour du Haut-Var 2019 imponendosi sul Mont Faron con una prestazione strepitosa che gli vale anche il successo in classifica generale. Secondo posto di tappa e in classifica per Romain Bardet dell’Ag2r La ...