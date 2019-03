Che palle ragazzi Fuori onda di Beppe Bergomi dopo Inter-Eintracht Video

Inter-Eintracht - il fuori onda di Bergomi sintetizza la gara : “Che palle ragazzi!” [VIDEO] : Inter-Eintrach, Beppe Bergomi protagonista di un fuori onda che ha pienamente descritto l’esito della gara per i nerazzurri Inter-Eintracht è stata una gara non certo positiva per i nerazzurri: brutti, sconfitti e fuori dall’Europa League. La delusione dei tifosi interisti è stata totale quest’oggi, sintetizzata dal commento di Beppe Bergomi, il quale a microfono ancora aperto si è lasciato scappare un inequivocabile: ...

Applausi per Allegri - ma una domanda sorge spontanea : Juventus arrembante - ma perchè solo quando è spalle al muro? : Massimiliano Allegri merita di prendersi tutti i meriti di una rimonta da favola, ieri sera tra Juventus ed Atletico Madrid non c’è stata storia “Le critiche? Ci vogliono dottori bravi…“. Massimiliano Allegri si prende giustamente la sua rivincita. Dopo essere stato riempito di critiche a seguito della gara d’andata, adesso parla lui e lo fa in maniera veemente attaccando i suoi detrattori. La verità come ...

Mauro Icardi non gioCherà il derby. Spalletti nei guai : Inter con gli uomini contati : Di seguito le novità sul caso-Icardi: non ci sono novità sul caso-Icardi. Questo significa che non c' è nulla da scrivere? Neanche per idea. Il fatto che nella giornata di ieri non sia stato fatto alcun passo avanti è la riprova che di pace si parla, ma la pace non si fa (e difficilmente a questo pu

Inter - Spalletti si gode il successo sulla Spal : “una partita di carattere. Icardi? Di lui non parlo perchè…” : L’allenatore toscano ha parlato dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi anche sul caso relativo a Mauro Icardi Una vittoria liberatoria, che permette all’Inter di mantenere il contatto con il Milan ad una settimana dal derby con il Milan che vale il terzo posto. Spada/LaPresse Soddisfatto Luciano Spalletti per la prova dei nerazzurri, riusciti solo nel secondo tempo a regolare i propri avversari con i gol di Politano e ...

Adani : “Il Milan palleggia con il portiere - Che verticalizza come un trequartista” : Non c’è dubbio che la crescita del Milan passi anche da quella di Donnarumma. Il portiere è stato spesso decisivo nelle ultime gare ed è migliorato notevolmente anche con i piedi. La pensa così anche Daniele Adani che, nel post-gara di Chievo-Milan, dagli studi di Sky Sport, ha detto: ““Non mi stupisco se dopo mezzora le statistiche dicono: palloni toccati da Donnarumma 22, da Piatek 11. Il Milan palleggia con il ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : Che bravo Moelgg! E’ secondo alle spalle di Kristoffersen! Fuori Vinatzer e Maurberger : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di cristallo. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il ...

Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "Grande concentrazione con l'Eintracht. Siamo sicuri Che Spalletti sia contento di recuperare Icardi?" : Abbiamo colto l'occasione per Interpellare Lapo De Carlo , giornalista e conduttore di 'RMC Sport' che ai nostri microfoni in ESCLUSIVA ha commentato così la situazione attuale nerazzurra : Lapo De ...

Europa League - Inter - Spalletti glissa su Icardi : 'chiedete a Marotta - è lui Che ha parlato con Mauro' : Luciano Spalletti glissa sulla situazione di Icardi nel post gara contro il Francoforte: l'allenatore nerazzurro si concentra sulla prova dell'Inter e 'assolve' Brozovic per il rigore sbagliato ...

Inter - Spalletti : «Perchè il rigore a Brozovic? Per me è un buon tiratore» : FRANCOFORTE - L'Inter porta a casa un buon pareggio a reti bianche in casa dell' Eintracht ma ha qualche recriminazione per un rigore sbagliato da Brozovic nel primo tempo . Sull'episodio il tecnico ...

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto Che non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...

Spalletti : 'Icardi-Marotta? So poChe cose' : Spalletti , l'Eintracht sta giocando una grande stagione. E' una delle migliori squadre in Europa League ? ' L'Eintracht sta facendo un grande campionato e sta giocando un calcio importante. Riesce a ...