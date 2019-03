' Che Dio ci aiuti' | riassunto nono appuntamento | le condizioni di Eugenia peggiorano

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Prosegue la marcia trionfale di una delle serie più seguite della rete ammiraglia, "Che Dio ci", con protagonisti Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi. Giovedì 14 marzo, infatti, è andata in onda in primetime su Rai 1 la nona e penultima puntata della quinta stagione della serie, in cui ledisono peggiorate notevolmente, Valentina e Gabriele sono stati costretti a riflettere sui loro sentimenti e Suor Angela è stata accusata di rapimento. Se per caso non avete avuto modo di seguire la nona puntata in diretta su Rai 1 giovedì scorso, sappiate che potrete sempre rivedere la replica degli ultimi episodi sui canali ufficiali Rai.Dove vedere la replica della nona puntata Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della nona puntata sarà disponibile alla visione sia in televisione che sul web. La replica televisiva andrà in onda su Rai Premium ...

