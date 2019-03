Champions League | la Juventus ai quarti pesca l' Ajax ammazza-Real Se passa | Manchester

VIDEO – Clamoroso dalla Spagna : il gol di Ronaldo in Champions League con l’Atletico Madrid non sarebbe valido : L’impresa è riuscita, oggi i sorteggi per i quarti di finale, dove sarà presente ancora una squadra italiana: la Juventus. Martedì all’Allianz Stadium di Torino un dominio assoluto con il 3-0 all’Atletico Madrid , tutto timbrato dal protagonista Cristiano Ronaldo . dalla Spagna però arrivano delle accuse: il secondo gol di testa del portoghese su assist del connazionale Joao Cancelo non sarebbe valido . La parata di Oblak è ...

Champions League 2019 - calendario quarti e tabellone fase finale : La via verso Madrid è tracciata. Quarto di finale contro l'Ajax, la prima in trasferta,, eventuale semi finale contro la vincente del derby inglese Tottenham-Manchester City. Poi, se dovesse essere ...

Champions League - date ed orario di Juve-Ajax : Sono andati in scena i sorteggi validi per la Champions League, nel complesso è andata bene per la Juventus, i bianconeri dovranno vedersela con l’Ajax, squadra alla portata ma che comunque non deve essere sottovalutato, gli olandesi agli ottavi infatti hanno eliminato il Real Madrid. La Juventus è la principale candidata alla vittoria finale della competizione con Manchester City e Barcellona ed è nettamente favorita per la vittoria ...