Champions | ai quarti Tottenham-City

Sorteggio Champions League - la Juventus pesca l’Ajax ai quarti di finale. Possibile Manchester City in semifinale : La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri hanno pescato la formazione olandese: l’urna può considerarsi abbastanza benevola per i Campioni d’Italia anche se non potranno permettersi di sottovalutare i lancieri che hanno eliminato il Real Madrid detentore del trofeo. I ragazzi di Massimiliano Allegri giocheranno il match d’andata in trasferta e dunque avranno il ...