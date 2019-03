Cesare Battisti davanti alle toghe | Arrestato senza prove | ero in Brasile per

Cesare Battisti : “Ero in Bolivia per un progetto su un libro. Mi hanno arrestato ma non mi hanno mostrato prove” : Ha spiegato di essere andato in Bolivia a dicembre 2018 “per incontrare dei colleghi per il progetto di un libro”. E sulle modalità della sua consegna alle autorità italiane ha aggiunto di non avere mai ricevuto “spiegazioni”. Cesare Battisti, l’ex terrorista arrestato il 12 gennaio a Santa Cruz, Bolivia, dopo decenni di latitanza ha parlato per la prima volta davanti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, in ...

Il verbale di Cesare Battisti : "Io consegnato dai brasiliani agli italiani" : L'ex terrorista è stato sentito nel carcere di Oristano. Legali pronti a presentare istanza contro l'ergastolo: lunedì la decisione

Cesare Battisti chiede lo sconto della pena : Davide Steccanella, avvocato difensore di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac che, dopo anni di latitanza, è stato arrestato in Bolivia lo scorso gennaio ed estradato in Italia dal Brasile, ha depositato presso la Corte d'Assise d'Appello di Milano l'istanza per chiedere uno sconto di pena.Invece dell'ergastolo per i quattro omicidi per cui è stato condannato, chiede ora 30 anni di carcere. Il motivo? Secondo la difesa di Battisti, deve ...

Cesare Battisti chiede di commutare la sua pena dall'ergastolo a 30 anni di carcere : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio in Bolivia dopo anni di latitanza ed estradato in Italia per espiare l'ergastolo per 4 omicidi che risalgono alla fine degli anni '70, ha chiesto di cancellare la pena del carcere a vita e di commutarla in 30 anni. Il suo legale, Davide Steccanella, ha depositato alla Corte d'Assise d'Appello di Milano l'istanza con cui richiede, tramite un incidente di esecuzione, di applicare gli ...

‘Il caso Cesare Battisti’ - Paolo Manzo racconta il terrorista più ricercato d’Italia : Un terrorista condannato in via definitiva per quattro omicidi compiuti negli anni Settanta, che è riuscito a evitare per ben quarant’anni il carcere, fuggendo all’estero e finendo per ottenere asilo politico in Brasile. Paolo Manzo mette la parola “fine” a una delle vicende che più hanno fatto discutere l’Italia con ‘Il caso Cesare Battisti’, il libro-inchiesta edito da Paesi Edizioni che racconta la storia del terrorista più ricercato ...

Salvini e Bonafede indagati per il video su Cesare Battisti : Matteo Salvini e Alfonso Bonafede, rispettivamente Ministro dell'Interno e Ministro della Giustizia del governo, sono indagati per il video in cui fu messo alla gogna Cesare Battisti durante il suo arresto. Il reati di cui i due ministri sono accusati sono quelli previsti da due articoli di legge, entrambi non tenuti in considerazione quando è stato fatto il video incriminato. Stiamo parlando dell'articolo 114 del codice di procedura penale che ...

Cesare Battisti arrestato - Matteo Salvini e Alfonso Bonafede indagati : Procura di Roma - la bomba sul governo : Hanno riportato in Italia il terrorista Cesare Battisti ma gli indagati ora sono Matteo Salvini e Alfonso Bonafede. Paradossi italiani: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro il ministro dell'Interno e quello della Giustizia con l'accusa, scrive il Giornale, di aver "violato la legge per l