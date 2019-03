Catania | “militare prese l’epatite dopo le vaccinazioni per missione all’estero” | il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Un militare che aveva contratto l’epatite cronicaessersi vaccinato alla vigilia di unaall’estero riceverà un risarcimento di circa 3 milioni di euro dal ministero della Salute. Lo ha stabilito il tribunale diche ha dato ragione al soldato basandosi sulla relazione di un consulente che non mette in dubbio la sicurezza del vaccino, ma la tecnica di somministrazione plurima in poco tempo e senza prima adeguati controlli medici.Una tesi contestata dal direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Gianni Rezza, che, senza entrare nel merito del caso specifico, ritiene sia “impossibile che il militare abbia contratto l’epatite cronica a seguito della modalità di somministrazione delle”. “L’unica cosa ipotizzabile – dice l’esperto – è una ...

