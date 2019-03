Castelvetrano, morti marito e moglie

sono stati trovatioggi in una abitazione a, nel Trapanese. La scoperta è stata fatta dopo che i Vigili del fuoco, su richiesta dei Carabinieri, sono intervenuti per aprire la porta della casa. La coppia -lei 48enne e lui 60enne, due figli ormai grandi- era in fase di separazione. Non si esclude nessuna pista per la loro morte, compresa quella dell'omicidio-suicidio.(Di venerdì 15 marzo 2019)

