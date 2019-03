Caro Tajani | ecco cosa hanno fatto davvero Mussolini e il fascismo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Non è la prima volta che il presidente del Parlamento europeo Antoniorichiama inopportunamente aspetti del passato. Il 10 febbraio a Basovizza ha lanciato il suo “w l’Istria italiana, w la Dalmazia italiana”. Forse gli è sfuggito che è stata l’Italia a invadere la Jugoslavia macchiandosi di crimini di guerra a Lubiana e nei Balcani.Intervistato nel programma radiofonico La Zanzara ha affermato: “? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’èpromotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, hadelle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro Paese, poi le bonifiche. Non si può dire che non abbia realizzato nulla”.Il “fino a quando” e gli “a parte” non sono occasionali episodi di una stagione felice, ma ...

F_DUva : Ma come si fa a parlare positivamente di #Mussolini?! Caro #Tajani, un consiglio: conta fino a 10 prima di parlare… - ignaziocorrao : Caro @Antonio_Tajani, il fascismo è la pagina più buia della nostra storia. #Mussolini ha fatto morire centinaia di… - rossipresidente : Caro presidente Tajani, non c'è proprio nulla da salvare del fascismo, da cui l'Italia si è riscattata combattendo… -