Carlo Verdelli | Giletti | Porro e Giannini non furono cacciati dalla Rai Su Vespa

L'editoriale del neodirettore Carlo Verdelli su Repubblica : "Il 2019 non sarà bellissimo - faremo in modo che non diventi bruttissimo" : "Il 2019 non sarà un anno bellissimo per l'Italia, ma faremo di tutto perché non diventi bruttissimo". Si chiude così il primo editoriale di Carlo Verdelli su Repubblica, nelle vesti di nuovo direttore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari."Come giornalista, non sono un figlio di Repubblica e non mi sono formato in questa scuola. Ma sono cresciuto anch'io, professionalmente e non solo, in sintonia con il lungo percorso ...