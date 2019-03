romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2019), lae nei. Eventi, mostre, incontri dal territorio nella settimana dal 18 al 24 marzo.Capitale della. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventili, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 18 al 24 marzoe neio I. Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, lunedì18 marzo alle 17.30 presentazione del libro Storie che finiscono male di Donatella Bisutti, Einaudi ragazzi (2017), con Elio Pecora e Raimonda Morani, sarà presente l’autrice.Inaugurazione della mostra L’attente Téméraire giovedì 21 alle 17.30 nell’ambito di Doppio passo. Incontri di Arte e Letteratura con poesie di Elio Pecora e fotografie di Phil Deken e traduzione di Maria Luisa Caldognetto. La ...

romadailynews : Campidoglio, la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi: Campidoglio, la cultura a… - Roma__SPQR : Con Umana restaurato coro Ligneo di San Marco in Campidoglio - romasulweb : Con Umana restaurato coro Ligneo di San Marco in Campidoglio -