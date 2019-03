Cambiamento climatico : incontro a Cosenza il 22 e 23 marzo : Il successo delle iniziative di quest’oggi del #FridaysForFuture, che hanno visto milioni di persone in piazza per stimolare i governi mondiali ad intervenire per fermare il riscaldamento globale e con esso il Cambiamento Climatico, dimostra quanto questa tematica sia ormai percepita come un’urgenza e un’emergenza da un numero sempre maggiore di persone che ne percepiscono le ripercussioni sulla vita quotidiana, sulle colture, sul territorio e ...

Cambiamento climatico - un milione in piazza : soluzioni per il futuro cercasi : Studenti e non solo in 200 piazze italiane a sostegno della "Global Strike for Future" ispirata dall'attivista svedese Greta...

Clima - lo scienziato Mario Tozzi : “Bisogna chiedere scusa ai giovani per aver negato il Cambiamento climatico” : L’unico adulto invitato a prendere la parola alla manifestazione sul cambiamento Climatico fridayforfuture di Roma è stato Mario Tozzi, il geologo e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e ha detto di aver partecipato con piacere perché: “come scienziato mi sento chiamato in causa, ma anche perché sentivo il bisogno di chiedere scusa a questi ragazzi. Questa manifestazione l’avremmo dovuta fare noi adulti che ...

Gli studenti di tutto il mondo in sciopero contro il Cambiamento climatico : È il cartello più gettonato nelle manifestazioni, cortei e sit-in degli studenti di tutto il mondo oggi in sciopero contro i cambiamenti climatici e gli establishment politici ai quali viene ...

Studenti in sciopero contro il Cambiamento climatico : «Non c'è un pianeta B». È il cartello più gettonato nelle manifestazioni, cortei e sit-in degli Studenti di tutto il mondo oggi in sciopero contro i cambiamenti climatici e gli establishment politici ai quali viene contestata troppa inerzia di fronte all'emergenza di salvare il pianeta come sulla base della piattaforma lanciata dalla liceale svedese Greta Thunberg. Ma non si punta il dito solo contro i gas ...

Cambiamento climatico : gli effetti sul mondo di tsunami - incendi e inondazioni : Dallo scioglimento dei mari alla conseguente crescita del livello dei mari, dalle ondate di siccità e di calore ad eventi atmosferici sempre più estremi, dalla crescente concentrazione dei gas serra fino all’aumento costante delle temperature medie, per finire ai rischi della salute umana...

Coldiretti Cuneo : quale sfida per l'agricoltura di fronte al Cambiamento climatico : La prova - una delle tante - che il clima stia cambiando, l'abbiamo sotto gli occhi da mesi: l'inverno che si avvia a conclusione ha fatto registrare caldo e siccità da record. Le alte temperature ...

Friday for Future - 15 marzo : anche in Italia lo sciopero degli studenti contro il Cambiamento climatico - : Il 15 marzo niente scuola o università per i ragazzi di tutto il mondo, che chiedono impegni concreti per preservare il pianeta nell'ambito dell'iniziativa "Fridays for Future", lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg

Domani il GlobalStrikeforFuture - lo sciopero internazionale contro il Cambiamento climatico : Gli studenti saranno all'opera dalle 8.30 alle 13.00 realizzando alcune fioriere per il cortile della scuola, utilizzando pneumatici fuori uso all'insegna dell'economia circolare. Il circolo ...

“Capire il Cambiamento climatico” : la mostra supporta lo sciopero globale di domani : domani, venerdì 15 marzo, giorno del Climate Strike mondiale, la mostra “Capire il cambiamento climatico” – Experience exhibition al Museo di Storia Naturale di Milano sarà aperta gratuitamente a tutti gli studenti che avranno partecipato alla mobilitazione globale dalle ore 13.00 in poi. Basterà condividere sui social un selfie e un pensiero in cui si aderisce al Global Strike, utilizzando gli hashtag #FridaysForFuture #ClimateStrike ...

Greenpeace in azione per il clima : “Basta con il governo del Cambiamento climatico. Esecutivo protegga l’ambiente” : Otto tra attivisti e attiviste di Greenpeace sono entrati in azione nelle ultime ore in Val Visdende, in una zona devastata lo scorso autunno da una tempesta che ha provocato vittime e sradicato milioni di alberi. In una parte del bosco rasa al suolo dalla furia dei venti, gli attivisti hanno composto la gigantesca scritta “Cambiamenti climatici: governo bocciato”. È stato aperto anche uno striscione con scritto “governo del cambiamento ...

James Shaw - il ministro neozelandese per il Cambiamento climatico - è stato preso a pugni mentre andava a piedi verso il Parlamento : James Shaw – il ministro neozelandese per il Cambiamento climatico e uno dei leader del partito dei Verdi – è stato attaccato mentre camminava verso il Parlamento del paese. Intorno alle 7 di mattina del 14 marzo Shaw stava camminando

'Per affrontare il Cambiamento climatico - devono cambiare le nostra abitudini quotidiane' : Ovvero: "la riduzione dell'uso delle energie fossili, il passaggio a un'economia sostenibili, basata sui flussi circolari, sul riciclo di qualsiasi cosa e sull'abbattimento di Co2 e dei rifiuti". La ...