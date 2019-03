Cambiamenti climatici | l’inverno caldo del Nord mette già in crisi il Po E nel Delta

Tsunami - incendi - inondazioni : gli effetti sul mondo dei Cambiamenti climatici : Dallo scioglimento dei mari alla conseguente crescita del livello dei mari, dalle ondate di siccità e di calore ad eventi atmosferici sempre più estremi, dalla crescente concentrazione dei gas serra fino all’aumento costante delle temperature medie, per finire ai rischi della salute umana...

Anche PD in piazza contro Cambiamenti climatici : È inoltre fondamentale promuovere e rafforzare con azioni coerenti e adeguate lo sviluppo della green economy e la transizione verso un'economia circolare' spiega ancora Zanoni che aggiunge: 'Nella ...

#FridaysforFuture - cos'è il maxi-sciopero ambientale contro i Cambiamenti climatici : La m0bilitazione arriverà anche in Italia, dove studenti di scuole superiori e università scenderanno nelle piazze di tutto il paese per chiedere una risposta politica alla degenerazioni delle ...

Cambiamenti climatici : il meteo pazzo anticipa e sconvolge le primizie : I Cambiamenti climatici sconvolgono i cicli stagionali della natura e la spesa degli italiani con le primizie e le erbe spontanee che arrivano quest’anno sui banchi dei mercati in forte anticipo per effetto di un inverno anomalo, con temperature bollenti e grave siccità. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha organizzato nei mercati di Campagna Amica in tutte le Regioni nel weekend che precede la primavera iniziative dedicate alla nuova ...

#FridaysforFuture - cos’è il maxi-sciopero ambientale contro i Cambiamenti climatici : Il 15 marzo gli studenti di tutto il mondo scenderanno in piazza contro «l’assenza di politiche sul cambiamento climatico», ispirati dall’esempio di Greta Thunberg: la 15enne svedese che ha inaugurato la protesta da Stoccolma. E ora “rischia” il Nobel per la Pace...

#Fridayforfuture : AIAB aderisce alla mobilitazione - la sfida ai Cambiamenti climatici passa per l’agricoltura : I temi ambientali e dello sviluppo sostenibile sono strettamente connessi alla scelta del metodo produttivo, con profonde implicazioni reciproche. L’ultimo studio scientifico dice che se tutte le superfici agricole fossero coltivate con metodi biologici, le emissioni di CO2 causate dall’agricoltura potrebbero ridursi del 23% in Europa e del 36% negli Usa. Lo studio, diretto da Andreas Gattinger (FiBL – Istituto di ricerca per l’agricoltura ...

Shock in Nuova Zelanda : il ministro dei Cambiamenti climatici aggredito a pugni in faccia. La Premier : “Qui non ti aspetti che accadano queste cose” : Un ministro neozelandese è stato colpito a pugni in faccia mentre si recava al lavoro in quello che è un rarissimo attacco in un Paese in cui i politici si mescolano tra il pubblico in negozi, bar e impianti sportivi. James Shaw, ministro dei cambiamenti climatici e leader del partito dei Verdi, stava camminando nei pressi del Giardino Botanico di Wellington poco prima delle 8 (ora locale) di questa mattina, giovedì 14 marzo, quando un uomo ha ...

Meteo estremo - burrasche - siccità - temporali forti in aumento con i Cambiamenti climatici : Se ci facciamo caso, praticamente ogni giorno una parte di cronaca dei quotidiani parla di eventi Meteo estremi , anche in stagioni decisamente poco favorevoli come l'inverno o inizio primavera. I ...

Cambiamenti climatici : gli incendi “aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno” : “Il cambiamento del clima con il ripetersi di eventi estremi come la siccità fuori stagione, che colpisce duramente quest’anno l’Italia del Nord, spinge anche gli incendi che sono aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai vasti roghi divampati in Piemonte alla vigilia dell’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i Cambiamenti climatici che nasce ...

Cambiamenti climatici e nuove tecniche agronomiche mettono a rischio la produzione di riso : a luglio potrebbe non esserci abbastanza acqua : Secondo l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, “il 2019 si prospetta un anno in cui la scarsa disponibilità di neve sulle montagne comporterà di utilizzare al meglio la poca risorsa idrica disponibile; in Piemonte, l’indicazione dei principali enti consortili (Associazione Irrigazione Ovest Sesia, Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di bonifica della Baraggia ...

Cambiamenti climatici : 11 milioni gli italiani scettici : “Sono 11 milioni gli italiani scettici per i quali il cambiamento climatico è poco preoccupante o addirittura non rappresenta un problema“: è quanto emerge da una elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Eurispes in occasione del Global Strike for Future, la mobilitazione globale del 15 marzo che nasce dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg. “Nonostante questa area di ...

Clima - mozione del Pd contro i Cambiamenti climatici : “La votino tutti” : All’indomani dell’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e in vista dello sciopero globale per il Clima programmato per il 15 marzo, il gruppo Pd del Senato presenta una mozione contro i cambiamenti Climatici che impegna il governo a “adottare con urgenza interventi che consentano concretamente al nostro Paese la riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera, in linea con gli obiettivi fissati e ...

Clima - mozione Pd contro Cambiamenti climatici : "la votino tutti" : A livello globale - ha concluso il presidente dei senatori del Pd- credo che tutta la nostra economia possa trarre vantaggio e opportunità' dalla strategia per lo sviluppo sostenibile, ricavare nuove ...

Venerdì "sciopero per il futuro" anche a Monza : la Brianza in piazza contro i Cambiamenti climatici : Prenderanno parte alla manifestazione anche il Progetto Co-Scienza e il circolo di Legambiente Monza Alexander Langer. A scandire la mattinata gli interventi dei rappresentanti di istituto e da altri ...