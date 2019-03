Calendario Serie A Basket giornata 22 di ritorno | orari partite

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019)22 diLa 22adellaandrà in scena Domenica 17 Marzo. Si parte con Torino-V.Bologna che si giocherà alle ore 12:00, nel match di mezzogiorno si affronteranno la 14a e la decima in classifica, la partita si disputerà al Palavela di Torino.A seguire scenderà in campo la capolista Milano, a quota 36 punti, che affronterà la seconda forza del campionato, il Venezia, distante sei punti. Il match si giocherà al Mediolanum Forum, che come di rito ospita la squadra milanese nellecasalinghe. Lo scontro di vertice si giocherà alle ore 17:00. A dieci minuti di distanza si giocherà un altro importante match per le sorti della parte alta della classifica. Avrà infatti inizio la partita tra Varese e Cremona. Le due squadre occupano rispettivamente la sesta e la terza posizione in classifica, ...

