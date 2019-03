Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | i convocati dell’Italia Roberto Mancini chiama

Calcio - Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! CR7 riabbraccia il Portogallo per le qualificazioni agli Europei : Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! Il fuoriclasse tornerà a vestire la maglia del Portogallo in occasione delle prossime due partite di qualificazione agli Europei 2020 che i lusitani giocheranno contro Ucraina (22 marzo) e Serbia (25 marzo). CR7, reduce dalla fantastica tripletta siglata contro l’Atletico Madrid in Champions League grazie alla quale la Juventus si è qualificata ai quarti di finale, era assente dalla rosa dei Campioni ...

Calcio - i possibili convocati di Mancini per le Qualificazioni agli Europei 2020. L'Italia sfida Finlandia e Liechtenstein : presenti Izzo e Kean? : L'Italia è pronta per tornare in azione dopo il lungo inverno, la nostra Nazionale scenderà in campo il prossimo 23 marzo per affrontare la Finlandia a Udine nel primo match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri stanno cercando di uscire dal tunnel dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, la Nations League dell'anno scorso ha dato i primi segnali e ora bisogna ripartire con grande convinzione: l'esordio ...

Calcio femminile - Calendario Qualificazioni Europei 2021 : tutte le partite dell'Italia. Programma e date : L'Italia affronterà la Danimarca, la Bosnia Erzegovina, Israele, Malta e Georgia nel girone di qualificazione agli Europei 2021 di Calcio femminile. Le azzurre non sono state particolarmente fortunate visto che incroceranno le danesi vicecampionesse d'Europa, solo le vincitrici dei 9 gruppi e le tre migliori secondi si qualificheranno alla manifestazione mentre le altre seconde saranno rinviate ai playoff dove si assegneranno gli ...

Calcio femminile - sorteggio Qualificazioni Europei 2021 : Italia con la Danimarca nel gruppo B. Urna a Nyon non fortunatissima : Si è tenuto quest'oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio delle Qualificazioni agli Europei di Calcio femminile, la cui fase finale si disputerà nel luglio del 2021 in Inghilterra. L'Italia di Milena Bertolini, in base al ranking, era presente in prima fascia in compagnia delle grandi del Vecchio Continente: Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svezia, Norvegia, Svizzera e Scozia. Pertanto da questo punto di vista non correva il rischio di ...

Calcio – Qualificazioni Europei femminili : domani a Nyon il sorteggio - Italia in prima fascia : Europei Calcio femminile: domani a Nyon il sorteggio delle Qualificazioni È in programma domani a Nyon (ore 13.30 – diretta su www.uefa.com) il sorteggio delle Qualificazioni al Campionato Europeo Femminile, la cui fase finale si terrà nel luglio del 2021 in Inghilterra. L'Italia, che a Nyon sarà rappresentata dalla Ct Milena Bertolini e dalla Team Manager Elide Martini, in base al ranking è inserita in prima fascia in ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : domani il sorteggio. Le fasce e le possibili avversarie dell'Italia : Dopo 20 anni la Nazionale italiana di Calcio femminile prenderà parte alla fase finale dei Mondiali in Francia, prevista dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Un risultato degno di nota quello della formazione allenata da Milena Bertolini, intenzionata a continuare la propria ascesa per le posizioni di vertice. Inserita nel gruppo C con Brasile, Australia e Giamaica, la compagine tricolore si giocherà le proprie chance per accedere agli ottavi di ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un'annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

