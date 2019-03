Calcio | nasce il nuovo Mondiale per Club! Dal 2021 torneo a 24 squadre

Piacenza non è solo la farsa della Pro in Serie C di Calcio : il volley rinasce e vince con Zlatanov dg e Fei capitano : C’è una Piacenza sportiva che cade, si rialza e trionfa. Nelle settimane in cui l’Italia seguiva la farsa del Pro Piacenza escluso dalla Serie C di calcio, c’era un’altra squadra che alzava una coppa e conquistava la vetta del campionato. È la Gas Sales Piacenza, società della Serie A2 maschile di pallavolo nata dopo la chiusura della Wixo Lpr Piacenza che aveva rinunciato alla Superlega (vinta nella stagione 2008-2009) per problemi finanziari. ...