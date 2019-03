Calcio | Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! CR7 riabbraccia il Portogallo per le

Capello ridimensiona Cristiano Ronaldo : "Forte - ma non è un genio del Calcio" : Cristiano Ronaldo ha incantato allo Juventus Stadium, ha siglato una tripletta favolosa che lo porta a quota 124 reti in Champions League ed ha permesso alla sua squadra di ribaltare l'Atletico Madrid portandosi così ai quarti di finale di Champions League. L'ex United e Real Madrid è considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi da tantissimi addetti ai lavori, al pari di Lionel Messi, anche se i due hanno caratteristiche ...

Consigli FantaCalcio 28^ giornata Serie A 2018/2019 : Il lascito di Cristiano : I nostri Consigli per la 28^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Rarefatte atmosfere, sguardi ancora increduli e il sobrio compiacimento del day after. I tifosi genoani, che al Marassi ospiteranno la Juventus, vivranno tutto ciò. L’aurea divina che già avvolgeva Cristiano Ronaldo non è mai stato così lucente, e vedere come l’uomo, prima del giocatore, vivrà questo momento ...

Capello snobba Cristiano Ronaldo : 'Nel Calcio solo tre geni' : ROMA - ' Nella storia del calcio ci sono stati solo tre geni del pallone: Pelè, Maradona e Messi '. Le parole di Fabio Capello a Sky Sport hanno fatto discutere molto i tifosi sui social. I fan della Juventus , ovviamente non l'hanno presa benissimo per l'assenza dalla lista di Cristiano Ronaldo , protagonista assoluto con una ...

Calciomercato Juve - possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid (RUMORS) : Le prime pagine dei giornali di oggi sono tutte per Cristiano Ronaldo, definito "re", "mostro" e "disumano", dopo la superba tripletta rifilata all'Atletico Madrid (due colpi di testa sontuosi e il rigore decisivo che ha fissato il risultato sul tre a zero per i bianconeri). La super prestazione del fenomeno portoghese ha permesso alla Juventus di ribaltare il due a zero subito all'andata dalla squadra allenata da Diego Simeone, che dopo la ...

Lacrime e amore - Georgina Rodriguez esalta il suo Cristiano : “il Karma esiste - il mondo del Calcio è tuo” [FOTO] : La fidanzata di Cristiano Ronaldo si è prima commossa al momento del 3-0 segnato da CR7, poi gli ha dedicato un commovente post sui social Le Lacrime al momento del terzo gol, quello che è valso la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Poi il lungo post su Instagram, con la foto del suo Cristiano Ronaldo da giovane, prima che conquistasse il mondo a suon di gol e trofei. Georgina Rodriguez è stata a suo modo ...

Ronaldo - frecciatine da Madrid : “Senza Cristiano gioco il mio vero Calcio” : Ronaldo – Continuano le frecciatine da Madrid per CR7. Dopo Bale che ha detto che il Real gioca meglio senza di lui, arrivano le parole di Benzema. Karim Benzema dopo qualche mese dall’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, spiegando come il portoghese limitasse il suo modo di […] More

Calciomercato Juventus : Cristiano Ronaldo starebbe trattando l'addio : C'è notevole delusione in casa Juventus dopo la bruttissima sconfitta subita contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono apparsi davvero molli di fronte alla grinta degli avversari. I due gol sono arrivati dalla coppia dei centrali difensivi di Simeone, Gimenez e Godin, simboli della garra che da sempre contraddistingue questa squadra. Un ...

LIVE Sassuolo-Juventus 0-2 - Serie A Calcio 2019 in DIRETTA : raddoppia Cristiano Ronaldo - si fa difficile per la banda di De Zerbi : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato ...

Tennis – Simona Halep e il… Calcio : “giocavo per strada da bambina! Messi o Cristiano Ronaldo? Scelgo…” : Simona Halep svela la sua passione per il mondo del calcio. La Tennista romena spiega di essersi interessata al mondo del pallone grazie al padre e al fratello, ma non riesce a scegliere fra Messi e Cristiano Ronaldo Talento eccezionale nel Tennis, con uno Slam in bacheca ed ex n°1 al mondo, ma anche grande appassionata di calcio. Simona Halep si racconta a FIFA.com, svelando alcuni retroscena legati all’importanza del mondo del ...

Le notizie di Calciomercato – Juventus - il colpo lo porta Cristiano Ronaldo : Le notizie di calciomercato – “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti”, è questo il clamoroso comunicato del Napoli che conferma lo stop alla trattativa per la cessione di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Era tutto fatto per il trasferimento dello slovacco poi sono venuti fuori dei ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Questo è il Calcio...' : TORINO - 'Questo è il calcio...' . La prende con filosofia Cristiano Ronaldo , autore di due gol contro il Parma che non hanno comunque permesso alla Juventus di battere i ducali. 'Guardiamo avanti - ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus-Parma 3-3 - Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo : E’ terminato sul punteggio di 3-3 l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A tra la Juventus e il Parma. Un risultato inaspettato frutto dell’incredibile rimonta firmata dai ducali. La Vecchia Signora, infatti, era passata in vantaggio grazie ad una marcatura di Cristiano Ronaldo al 36′ raddoppiando al 62′ con Daniele Rugani. La formazione ospite ha accorciato le distanze con Antonino Barillà al ...

Calcio : Cristiano Ronaldo condannato per evasione fiscale in Spagna. Pagherà una multa da 18 - 8 milioni di euro : E il caso è chiuso. Va in archivio la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato dal Fisco spagnolo di evasione fiscale. Ebbene, al termine di un’udienza durata appena 50 minuti a Madrid, il campione portoghese della Juventus è stato condannato ad una pena detentiva di 23 mesi di carcere, che non sconterà essendo incensurato. ❗️ LAST HOUR: Cristiano Ronaldo accepts a sentence of 23 months in ...