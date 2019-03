Cagliari | 3 punti salvezza | batte 2-1 la Fiorentina nel nome di Astori Pioli | frenata

Bologna-Cagliari 2-0 - Pulgar e Soriano regalano tre punti salvezza : Il Bologna vince la sfida contro il Cagliari e conquista tre punti importantissimi per la lotta alla salvezza. Il successo arriva dopo tre sconfitte di fila e porta tanta speranza. Nel primo tempo ...

Live Cagliari-Bologna 0-0 : in palio punti per non retrocedere : Va in scena al Dall'Ara alle ore 12.30 della domenica una partita estremamente importante tra Bologna e Cagliari, impegnate nella lotta per non retrocedere: ma se ai sardi, dopo la bella vittoria ...

Serie A Cagliari - Maran : «Ora punti pesanti in trasferta» : Cagliari - "Speriamo di essere sulla strada giusta per recuperare l'intera rosa" . Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran , in vista della gara con il Bologna , recupera Birsa , anche se non ci ...

Bologna Cagliari formazioni probabili - Mihajlovic cerca punti : Bologna Cagliari formazioni – Archiviato il ko di Udine, che ha lasciato strascichi nel morale e in classifica, il Bologna si avvicina alla sfida di domenica con il Cagliari con una buona notizia: la squadra è al completo. Destro è recuperato dal problema muscolare alla coscia, con lui Pulgar, che ha scontato la squalifica. Con […] L'articolo Bologna Cagliari formazioni probabili, Mihajlovic cerca punti è stato realizzato da Calcio e ...

Cagliari-Inter Lautaro non basta - il Cagliari porta a casa i tre punti. : I nerazzurri cadono 2-1 a Cagliari (autorete di Perisic, momentaneo pareggio di Lautaro Martinez e gol di Pavoletti, tutto nel primo tempo) e restano al terzo posto in classifica a quota 47 punti, in attesa di conoscere i risultati di Milan e Lazio.Primo TempoRitmi di gioco subito molto intensi, anche grazie all’atteggiamento aggressivo dei padroni di casa.Prime schermaglie al 10′: Ionita di testa non trova la porta sul cross di ...

Samp-Cagliari : 'I blucerchiati sanno quel che vogliono - ma ai rossoblù servono punti' : Genova - 'Samp-Cagliari, per me, è una partita speciale. Non solo per i trascorsi, ma perché in campo ci sono tanti ragazzi che ho cresciuto. È un motivo d'orgoglio per me': Gianfranco Matteoli, ex ...

Serie A - Cagliari-Parma 2-1 : Pavoletti - doppietta da tre punti : CAGLIARI - Due golda tre punti. Con una doppietta di Leonardo Pavoletti, il Cagliari batte in rimonta il Parma dopo l'iniziale vantaggio di Kucka e sale a 24 punti in 24 giornate. Nel primo tempo si ...

Cagliari Parma formazioni probabili - sardi a caccia di punti : Cagliari Parma formazioni – Cagliari e Parma si affronteranno nell’anticipo di sabato pomeriggio, in un incontro di grande importanza per i rossoblu di Maran, che cercano punti per allontanarsi dalla zona salvezza. Cagliari, ok ai lavori: lo stadio ampliabile a 30mila posti Prosegue la preparazione dei sardi. L’infermeria resta sempre affollata: a Klavan, Birsa, Thereau […] L'articolo Cagliari Parma formazioni probabili, sardi a ...

Cagliari-Atalanta : la sfida tra Maran e Gasperini di lunedì mette in palio punti pesanti : Dopo i quarti di finale di Coppa Italia, torna la Serie A. La 22esima giornata sarà ricca di spunti e di match interessanti sia per lotta per l'Europa che per quella per la salvezza. Tra questi c'è senza alcun dubbio quello tra Cagliari e Atalanta. La sfida tra rossoblu e nerazzurri, in programma lunedì alle ore 21, chiuderà questo turno è potrà dire senza alcun dubbio molto sul futuro della stagione delle due squadre. La classifica potrebbe far ...