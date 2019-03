Brexit | Westminster vota a favore estensione Art 50 Ue cauta | l' attacco di Verhofstadt a

No di Westminster alla Brexit senza accordo : A Westminster di questi tempi gira una frase che è diventata una sorta di adagio: «Chiunque dica di sapere cosa sarà della Brexit sta dicendo una bugia». Tale è la confusione e tanti gli scenari ancora sul tavolo. Ma ieri è stata fatta chiarezza almeno su un punto: il Parlamento vuole evitare un’uscita dall’Unione Europea senza un accordo. Il giorn...

Westminster esclude “no deal” - ma sulla Brexit è sempre caos : La Brexit e' sempre piu' nel caos. I deputati a Westminster hanno votato per evitare l'uscita senza accordo ma la premier Theresa May, sconfitta in due votazioni una dopo l'altra, non cede e ostinatamente ripropone il suo piano: ha presentato una mozione che sara' messa al voto domani la quale prevede che il Regno Unito chieda una proroga di tre mesi dell'uscita, se riuscira' a ottenere dal Parlamento, entro il 20 marzo, l'approvazione ...

Brexit - Westminster vota emendamento che esclude totalmente il “no deal” : La Camera dei Comuni britannica ha dato il via libera all’emendamento Spellman, il primo messo ai voti in vista della mozione di stasera contro l’ipotesi di un no deal. Il testo, promosso trasversalmente da deputati Tory moderati e laburisti per forzare la mano al governo, mira a potenziare il no a un taglio netto escludendo che il Regno possa lasciare in alcuna circostanza e in qualunque momento l’Ue “senza un accordo di recesso e ...

Brexit : Westminster "esclude" no deal : 20.29 La Camera dei Comuni ha detto sì all' emendamento bipartisan presentato dalla Tory Caroline Spelman e dal laburista Jack Dromey, secondo il quale Westminster, "in ogni circostanza, respinge il ritiro del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo e senza una cornice sulle relazioni future". L'emendamento è passato con uno scarto di solo 4 voti: 312 i voti favorevoli, contro 308. Probabile, a questo punto, la richiesta di ...

Europa appesa ad un nuovo voto sulla Brexit : Westminster affonda Theresa May : >>> Leggi qui la cronaca della giornata a Westminster L'accordo per la Brexit negoziato dalla premier Theresa May 'è morto' . Lo ha detto il leader laburista Jeremy Corbyn , che ha preso la parola ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal' , l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal', l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l’accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : è crisi nel Regno Unito: il Parlamento ha bocciato nuovamente l’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May con Bruxelles, gettando il Paese nell’incertezza quando mancano circa due settimane al divorzio dall’Unione Europea. E aprendo scenari imprevedibili in un Paese un tempo simbolo di stabilità politica: dal possibile rinvio della Brexit alle ...

Brexit - Westminster boccia ancora l’accordo della May : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato stasera per la seconda volta l’accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory della premier Theresa May. I deputati a favore sono stati 242, quelli contrari 391. Lo scarto è stato di 149 voti, inferiore rispetto ai meno 230 del primo tentativo andato a vuoto a gennaio con la peggiore sconfitta mai subi...

Brexit - in extremis a Strasburgo May strappa altre garanzie dalla Ue - domani test definitivo a Westminster : Se l'avrà scampata, lo dirà solo il voto di domani sera a Westminster. Certo è che Theresa May ha voluto tentare il tutto per tutto fino all'ultimo. Stasera si è presentata al Parlamento europeo di Strasburgo per incontrare ancora il capo negoziatore dell'Ue sulla Brexit Michel Barnier e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, che è già qui in occasione della plenaria del Parlamento. ...

Brexit - Juncker "no deal vicino"/ Ue "no ottimismo" su piani May : sfascio Westminster : Brexit, per Juncker 'no deal più vicino, non sono ottimista'. Scetticismo in Ue sui piani May, caos Labour dopo scissione anti-Corbyn: Westminster ko

Nuovo schiaffo di Westminster a Theresa May - respinta la strategia negoziale per la Brexit : Nuovo schiaffo sulla Brexit per il governo May: la Camera dei Comuni ha rigettato con 258 voti contro 303 la mozione illustrata lunedì dalla premier Tory che chiedeva di ribadire il sostegno dell'aula al negoziato supplementare con l'Ue per ottenere rassicurazioni sul backstop. Ma al contempo non riproponeva apertamente l'opzione di riserva di un divorzio "no deal". Un testo che ha scontentato i falchi Brexiteers, che con la loro ...

Brexit : May chiederà tempo a Westminster : LONDRA, 10 FEB - La premier britannica Theresa May chiederà più tempo al Parlamento per tentare di ottenere un nuovo accordo con l'Ue sulla Brexit, in particolare per quel che riguarda il meccanismo ...

Brexit - Westminster rilancia May : “Nuovi negoziati con Bruxelles” : Theresa May è riuscita nel suo intento di ricompattare il partito Conservatore con una mossa che però la porterà a un muro contro muro con l’Unione europea sulla Brexit. Dopo una maratona di 11 ore la Camera dei Comuni ha ieri approvato con 317 voti a 301 un emendamento che chiede di superare il backstop, l’accordo per tenere temporaneamente l’Irla...