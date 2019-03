Brexit | Ue chiede chiarezza | ' Gb sarà fuori 1 7 se non organizza elezioni'

Il Regno Unito chiederà di posticipare la Brexit : La premier britannica Theresa May esce da Downing Street (foto: Jack Taylor/Getty Images) La Brexit? Ci sarà, forse, ma non ora. Il parlamento britannico ha approvato una mozione che autorizza il governo a chiedere un’estensione dell’articolo 50 per posticipare l’uscita dall’Ue. La parola passa ora a Bruxelles. L’emendamento, presentato dal governo, è stato approvato con una larga maggioranza grazie al sostegno del ...

Imprese : aziende giapponesi tornano a chiedere chiarezza in vista della Brexit : Tokyo, 15 mar 04:45 - Le aziende giapponesi attive nel Regno Unito sono tornare a chiedere chiarezza alla politica di quel paese, dopo una caotica settimana segnata

Sì del Parlamento di Londra a chiedere il rinvio della Brexit : Perché l'ipotesi di estensione annuale della scadenza del 29 marzo, oltre la quale c'è il No Deal, cioè l'uscita senza accordo di Londra dall'Ue, pericolosissima per l'economia,, spaventa moltissimo ...

Il Regno Unito chiederà una proroga di Brexit : Il Parlamento ha autorizzato il governo a chiedere una proroga dei termini di uscita dall'Unione Europea che tra una settimana deciderà se concederla

Brexit - oggi il voto sulla proroga/ Ma è caos 'Chi ha l'autorità per chiederla?' : Brexit, oggi si voterà la proroga dell'uscita dall'Unione Europea, ma nel governo è caos: c'è qualcuno che ha l'autorità per chiederla?

Brexit - oggi May chiede voto su rinvio. Tusk : "Ue accetti estensione" - : Dopo che il Parlamento britannico ha bocciato il no deal, oggi la Camera dei Comuni voterà tra il via libera ad accordo a stretto giro, entro mercoledì, e uno a lungo termine. Il presidente del ...

Brexit - Macron e Merkel : 'Più tempo a Londra se ce lo chiede' - : I leader di Francia e Germania: "La nostra unità di vedute è totale". Theresa May conferma che la Camera dei Comuni potrà votare su un "breve e limitato rinvio" dell'uscita dall'Ue, ma l'obiettivo ...

Il Partito Laburista britannico chiederà un nuovo referendum su Brexit : Il Partito Laburista britannico chiederà un nuovo referendum su Brexit, ha detto lunedì sera il leader del Partito Jeremy Corbyn. La proposta di un nuovo referendum sarà accompagnata anche da un piano per Brexit alternativo a quello negoziato con l’Unione

Brexit - fonti Ue : May chiederà a Bruxelles di posticipare di tre mesi data divorzio : Odissea Brexit: l'Ue prevede che la premier britannica Theresa May chiederà di posticipare di tre mesi la data in cui il divorzio effettivo del Regno Unito dall'Unione europea si dovrebbe ...

Brexit - May chiede tempo per l'accordo. Imprese e Bank of England temono il no deal : ... Andrew_Adonis, Il mondo dell'economia e in particolare le associazioni imprenditoriali continuano a lanciare allarmi: «un no deal è la più grande minaccia alla economia dal 1939» dice il ceo della ...

Brexit - May chiede tempo al parlamento. Corbyn : "È un ricatto" - : La premier britannica ha chiesto alla Camera dei Comuni altri giorni per arrivare ad un nuovo accordo con Bruxelles. Il leader laburista la accusa di rimandare il dibattito per costringere i ...