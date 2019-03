Brexit rinviata a giugno | bocciato referendum bis May prende respiro | nuova corsa contro

ilfogliettone

(Di venerdì 15 marzo 2019) E' la "cosa di gran lunga migliore" successa al governo britannico questa settimana. Cosi' gli analisti della Bbc hanno commentato la giornata di votazione alla Camera dei Comuni, dove dopo due giorni di batoste per la premier, Theresa May, i deputati hanno approvato - con 412 voti a favore e 202- la mozione del governo sulla richiesta di un rinvio dellaa dopo il 29 marzo e di un terzo tentativo di ratifica dell'accordo con la Ue, da tenersi entro mercoledi'. Se l'accordo fosse approvato, May andra' al summit Ue del 21-22 marzo per chiedere ai 27 un "rinvio breve", fino al 30della data di uscita. Ma se non passa l'accordo - che la premier si ostina a non voler abbandonare, nonostante le due sonore bocciature dei mesi scorsi - il governo chiedera' a Bruxelles una proroga piu' lunga, i cui tempi saranno nella mani della Ue: potrebbero andare dai 12 ai 21 mesi e in ...

Agenzia_Ansa : #Brexit rinviata per 3 mesi. Bocciato il referendum bis. Passa alla Camera dei Comuni la possibilità per il governo… - uffstampaTv2000 : RT @Agenzia_Ansa: #Brexit rinviata per 3 mesi. Bocciato il referendum bis. Passa alla Camera dei Comuni la possibilità per il governo May d… - comemigirano : -