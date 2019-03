Brexit | il Parlamento favorevole alla nuova mozione della May per negoziare una proroga

Sì del Parlamento di Londra a chiedere il rinvio della Brexit : Perché l'ipotesi di estensione annuale della scadenza del 29 marzo, oltre la quale c'è il No Deal, cioè l'uscita senza accordo di Londra dall'Ue, pericolosissima per l'economia,, spaventa moltissimo ...

Il parlamento britannico appoggia il posticipo della Brexit al 30 giugno - : Oggi i membri della Camera dei Comuni hanno appoggiato la proposta del primo ministro Theresa May di posticipare la scadenza della Brexit dal 29 marzo al 30 giugno 2019. A favore della proposta della ...

Il parlamento inglese vota il rinvio della Brexit. Cosa succede ora : Dopo aver respinto l’ipotesi di un secondo referendum, la Camera dei Comuni dice sì a un rinvio della Brexit con 412 voti favorevoli e 210 contrari. In arrivo un terzo voto sull’accordo tra May e la Ue: se passa la premier chiederà un rinvio breve, in caso contrario «ci vorrà più tempo». La proroga è appesa al parere dei 27 leader europei, ma il presidente del Consiglio europeo Tusk ha già aperto spiragli...

Brexit rinviata oltre il termine del 29 marzo : sì (a larga maggioranza) del Parlamento : Il presidente americano contro la premier britannica: «sorpreso da come siano andati male i negoziati». La Camera dei Comuni, dopo aver bocciato l’accordo con Bruxelles e il «no deal» si prepara a chiedere più tempo

Brexit - sì Parlamento a richiesta rinvio : 19.31 La Camera dei Comuni britannica vota sì alla mozione del governo che consente di chiedere alla Ue un rinvio "breve" della Brexit, dal 29 marzo al 30 giugno I voti a favore sono stati 412, quelli contrari 202. Previsto per la settimana prossima, per la terza volta, un voto di ratifica del Parlamento all'accordo raggiunto dalla premier May con Bruxelles a novembre e già bocciato due volte.

Brexit - il parlamento britannico dice no a un secondo referendum : Non c'è maggioranza alla Camera dei Comuni britannica per un secondo referendum sulla Brexit. L'emendamento trasversale che lo proponeva ha avuto appena 85 voti a favore e 334 contrari. Ha pesato l'astensione del Labour. Il progetto era stato presentato dalla ex Tory poi confluita nel Gruppo Indipendente, Sarah Wollaston. Nel testo si proponeva di estendere l'articolo 50 del trattato di Lisbona (rinviando, così, la data di uscita ...

Brexit verso il rinvio - Parlamento al voto su proroga breve o lunga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo. E anche sull’opportunità di svolgere un secondo referendum...

Brexit - il Parlamento rifiuta il ‘no deal’ e oggi vota la proroga. Ma il rischio è rimanere in trappola : Si è votato a Londra per escludere la possibilità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea, ma il voto non sarà sufficiente a scongiurarla. Perché, automaticamente e indipendentemente dal risultato, il Regno Unito sarà comunque fuori dall’Ue il prossimo 29 marzo in forza di quanto dispone l’articolo 50. Per evitare un’uscita caotica tre erano le strade percorribili: 1. votare l’accordo per il ritiro stipulato dal governo ...