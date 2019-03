oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019) Con il contingente maschile eliminato completamente due giorni fa nei quarti di, a Vladikavkaz (Russia) sono le donne a farsi onore negli22 di. In particolare,raggiungono lanelle categorie 60 e 69 kg, prolungando dunque il loro viaggio fino a domenica.ha sconfitto nel suo incontro l’inglese Shona Whitwell per decisione non unanime dei giudici, un 4-1 composto di tra 30-27, un 29-28 e un 28-29. Il combattimento si è indirizzato nella terza ripresa in favore dell’italiana. Per quel che concerne, invece, non ci sono molte difficoltà nel superare la bielorussa Darya Asmalouskaya, sconfitta con verdetto stavolta unanime. Non ce la fa invece Roberta Bonatti, sconfitta pur senza accordo generale, nei 48 kg, dalla turca Melek Yamak.Domani saliranno sul ring le altre due italiane ...

OA_Sport : #Boxe, Europei Under 22 2019: Rebecca Nicoli e Angela Carini in finale nei 60 e 69 kg! Eliminata Roberta Bonatti - mpighin : #Pugilato, Europei U22: le donne d'#Italia lottano per l'impresa più grande #boxe - zazoomnews : Boxe Europei Under 22 2019: cinque italiane su sette in semifinale! Domani sei azzurri impegnati nei quarti -… -