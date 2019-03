Borsa Milano sale con Autogrill e Stm

Borsa Milano poco mossa - prese di beneficio su Brunello Cucinelli dopo risultati : ** Positiva STMICROELECTRONICS che risente del buon sentiment sull'economia cinese che ha influenzato anche le borse asiatiche. ** Realizzi per il comparto bancario italiano che comunque ...

ANSA, - Milano, 14 MAR - La Borsa di Milano, +0,6%, chiude la seduta in rialzo, in linea con l'andamento positivo degli altri listini europei. Gli investitori restano prudenti in attesa delle ...

Avvio di seduta positivo per Borsa Italiana . Milano apre oggi piatta, +0,08%,, ma subito dopo accelera e ora l'indice Ftse Mib di Piazza Affari viaggia a +0,31% a quota 20.812 punti. Simile andamento ...

Seduta positiva per Borsa Italiana . Milano apre oggi in calo, -0,16%, ma nel pomeriggio l'indice Ftse Mib di Piazza Affari accelera, per poi chiudere in rialzo a +0,57% a 20.749 punti. Bene anche le ...

Seduta con il segno più per il listino di Piazza Affari con il ftse mib he chiude in rialzo dello 0,57%. In particolare evidenza il terzetto formato da Juventus, Ferragamo ed Eni. La prima ha ...

Borsa - Milano galleggia. Boom di Juve - brilla Ferragamo : Intanto, Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di Vigilanza della Bce, parlando stamane di "prospettive molto incerte" per l'economia, ha sottolineato che la banca centrale è "pronta ad intervenire":...

Borsa Milano positiva - balzo Juventus - sale Ferragamo - debole Mediaset : ... dopo il voto al parlamento britannico che ha bocciato il piano del primo ministro Theresa May ** Sul fronte interno i broker temono il rallentamento dell'economia in un contesto europeo debole ** ...

Borsa Milano chiude piatta - giù Tim : Milano, 12 MAR - Piazza Affari ha chiuso sulla parità, -0,03%, una giornata condizionata dall'attesa del voto del parlamento inglese sulla Brexit. La Borsa di Londra ha comunque fatto meglio degli ...