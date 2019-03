Borsa - ecco le 50 società che in 25 anni hanno sempre pagato dividendi : La classifica delle prime aziende al mondo (ad elevata capitalizzazione) che in un quarto di secolo non hanno mai saltato (senza mai tagliarlo) un appuntamento con le cedole nei confronti dei propri azionisti...

Juve - boom in campo e in Borsa. Ecco quanto vale l'accesso ai quarti di Champions : Anche perché i gol decisivi che hanno steso i Colchoneros portano la firma di Ronaldo, il giocatore più famoso del mondo. Lo sviluppo e la crescita del marchio di Cristiano e della Juventus ...

Juventus in Borsa - clamoroso : +24% e titolo sospeso - ecco perchè! : Juventus Borsa- Come riportato da “Calcio&Finanza”, il titolo in Borsa della Juventus sarebbe stato sospeso per eccessivo rialzo. Di fatto, dopo la straordinaria rimonta contro l’Atletico Madrid, il titolo bianconero è schizzato in maniera vertiginosa salendo a +24% e raggiungendo quota 1,58. Una vittoria fantastica che fa volare il titolo bianconero anche in piazza affari. […] More

Tutto Juve - dopo il crollo in Borsa di ieri arriva il rialzo : ecco il dato : Tutto Juve – Torna a salire il titolo della Juventus in borsa, dopo il clamoroso tonfo del -11% nella giornata di ieri, conseguenza del pesante k.o. in casa dell’Atletico Madrid, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Leggi anche: Guardiola-Juventus, cosa cambia con Pep? ecco chi parte e chi arriva Tutto Juve, il dato in […] More

Borsa - occhio all'ultima asta : ecco le azioni che rendono quattro volte più dei Btp : La palma d'oro va a Banca Intesa . Ma anche UnipolSai , Banca Generali , Eni e Ubi si difendono. Sono i titoli quotati sul listino principale di Piazza Affari che hanno comunicato un dividendo di ...

Con la Borsa ballerina ecco i 10 big europei che rendono fino al 10% : in arrivo una pioggia di dividendi sulle Piazze europee. Secondo uno studio di Allianz Global Investors, nel 2019, le società quotate sull'indice Msci Europe distribuiranno 350 miliardi di cedole, 16 ...