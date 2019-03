Borderlands 2 potrebbe essere annunciato per Switch durante il PAX East 2019

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019) Come segnalato da Dualshockers, la casa di sviluppo Gearbox Software ha pubblicato, sul proprio account Twitter ufficiale, un'immagine teaser cheanche suggerire l'arrivo di2 su NintendoSebbene la foto sia semplicemente uno screenshot, nel messaggio che lo accompagna il team ha confermato che al PAXci saranno moltissime novità.Nonostante questo però, ricordate che questa immagine non conferma l'arrivo di2 per, ma la software house ha iniziato a scherzare con i fan che continuavano a fare questa ipotesi, pubblicando foto sempre meno definite.Leggi altro...

