Bonucci | ' L' Ajax ha buttato fuori il Real | basta per descriverla'

(Di venerdì 15 marzo 2019) Oggi Nyon è stato lo scenario del sorteggio per i quarti e per le semifinali di Champions League. Alla Juventus è toccata in sorte l'e se passerà il turno incontrerà la vincente di Tottenham - Manchester City. I bianconeri questa mattina erano impegnati in una seduta di allenamento ed hanno conosciuto il nome dell'avversario solo a conclusione dei lavori.I punti di forza dell'Leonardo, nell'intervista rilasciata a Sky Sport ha commentato il sorteggio ed altri temi caldi riguardanti i futuri impegni. Il difensore ha precisato che l'è una squadra giovane, talentuosa e dotata di grande dinamismo: "HailMadrid e questoper". Per cercare di superare il prossimo turno occorrerà affrontare gli olandesi con consapevolezza, ma soprattutto con grande umiltà. Rinvigoriti dalla strepitosa rimonta contro l'Atletico Madrid, c'è grande ...

