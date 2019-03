Biathlon | Mondiali 2019 | domani la staffetta femminile Per l’Italia formazione

Mondiali Biathlon 2019 – Oggi giornata di riposo ad Oestersund : domani le staffette : giornata di riposo a Oestersund 2019, sabato tocca alle staffette. Vittozzi al lancio, Wierer in terza frazione Secondo e ultimo giorno di riposo ai Mondiali di Biathlon a Ostersund (Sve), prima dello scoppiettante finale con le due staffette di sabato 13 marzo e le mass start di domencia 14 marzo. La squadra italiana proverà ad arricchire ulteriormente un medagliere che sin d’ora è già il più ricco nella storia: si comincia alle ...

Biathlon - Mondiali 2019 : i quartetti dell’Italia per le staffette. Vincono i ballottaggi Nicole Gontier e Giuseppe Montello : Sono stati comunicati i quartetti dell’Italia per le staffette di domani valide per i Mondiali di Biathlon di Oestersund: nella formazione femminile Nicole Gontier è stata preferita ad Alexia Runggaldier, mentre in quella maschile Giuseppe Montello ha avuto la meglio su Thierry Chenal. Qualche sorpresa nell’ordine dei frazionisti tra gli uomini. Domani alle ore 13.15 scatterà la staffetta 4×6 km femminile, con l’Italia che ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le pagelle della staffetta mista a coppie. Grande Boe - ottimi gli azzurri! : Oggi si è svolta la staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon: argento bellissimo e pesantissimo di Dorothea Wierer e Lukas Hofer, che si arrendono soltanto a Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland. Bronzo per i padroni di casa della Svezia con Sebastian Samuelsson ed Hanna Oeberg. Di seguito le pagelle della gara. pagelle staffetta mista A COPPIE Mondiali Biathlon Johannes Thingnes Boe (Norvegia), 10: si aggiudica l’oro ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dorothea Wierer : “Senza vento sono riuscita a sparare meglio”. Lukas Hofer : “Questa medaglia ha confermato il nostro valore” : Grande soddisfazione nelle parole di Dorothea Wierer e Lukas Hofer dopo l’argento conquistato nella staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon a Oestersund (Svezia). La coppia azzurra ha confermato le proprie qualità in questo format, con una performance di assoluto livello soprattutto al poligono, dove Wierer è riuscita ad esprimersi meglio rispetto alle gare individuali. Ottima prova anche di Hofer, che guarda con fiducia alla mass ...

Mondiali Biathlon – Wierer e Hofer sorridenti dopo l’argento : le dichiarazioni degli azzurri : Le dichiarazioni delle azzurre dopo la staffetta single mixed. Wierer: “senza vento ho sparato veloce, l’argento è per la squadra”. Hofer: “al traguardo potevo solo sorridere” Le dichiarazioni degli azzurri dopo l’argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund. Dorothea Wierer: “sono molto contenta. Sono riuscita a sparare un po’ meglio, veloce e senza pensarci, anche ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre in testa la Norvegia - Italia sesta con Lisa Vittozzi e le staffette miste! : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Mondiali Biathlon 2019 – Ancora un podio per l’Italia : Wierer e Hofer d’argento nella staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer d’argento ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: gli azzurri chiudono al secondo posto la staffetta single mixed I Mondiali di Biathlon 2019 stanno regalando emozioni uniche ai tifosi italiani: dopo l’argento di Lisa Vittozzi, oggi l’Italia porta a casa un’altra medaglia. Dorothea Wierer e Lukas Hofer hanno infatti chiuso la staffetta single mixed al secondo posto, alle spalle solo ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia della medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 17.10 si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l’iride nella Staffetta mista a coppie. Per l’Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo ...

Biathlon oggi (14 marzo) - Single Mixed Relay Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Si continua a sciare e sparare ad Oestersund, in Svezia, per i Mondiali di Biathlon, dove oggi, giovedì 14 marzo, a partire dalle ore 17.10 è in programma l’assegnazione dell’ottavo titolo iridato, quello della staffetta mista a coppie: per l’Italia saranno in gara Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Di seguito il programma completo della staffetta mista a coppie dei Mondiali di Oestersund con l’orario e la startlist. ...

Mondiali Biathlon di Oestersund : calendario - risultati e medagliere : Mondiali di biathlon 2019 in corso ad Oestersund, tutti i dettagli sulle gare in programma e quelle già disputate I titoli da assegnare ai Mondiali di biathlon 2019 sono dodici: a Oestersund debutta la staffetta single mixed, gara a coppie con un uomo e una donna impegnati in due frazioni alternate ciascuno. Ecco risultati, calendario completo e medagliere. Tutti i risultati STAFFETTA MISTA (Giovedì 7 marzo) ORO: NORVEGIA (ROEISELAND Marte ...

Biathlon - Mondiali 2019 : nella staffetta mista a coppie Norvegia con Olsbu e Boe - ma Wierer e Hofer non possono temere nessuno : Titolo numero otto in palio ai Mondiali di Biathlon ad Oestersund, in Svezia: domani si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l’iride nella staffetta mista a coppie. Per l’Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo format in Coppa del Mondo, anche se le coppie avversarie erano diverse. Sicuramente chi sulla carta sarà un osso ...

Biathlon - Pagelle individuale Mondiali 2019 : Peiffer trova la magia - doppia festa in casa Boe - Hofer buon quinto : Oggi si è disputata l’individuale maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon vinta dal tedesco Arnd Peiffer davanti al bulgaro Vlasov e al norvegese T. Boe mentre l’azzurro Lukas Hofer ha concluso in quinta posizione. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. ARND Peiffer: 10. Il tedesco non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo in questa specialità, oggi trova un incredibile zero e conquista una ...

Biathlon - Mondiali 2019. Lukas Hofer : “Buon quinto posto - ottimo per la classifica”. Windisch : “Tagliato fuori dagli errori” : Oggi si è disputata l’individuale maschile ai Mondiali 2019 di Biathlon, Lukas Hofer ha concluso al quinto posto con due errori e ha dimostrato di essere in ottima forma mentre Dominik Windisch ha mancato quattro bersagli e ha terminato nelle retrovie. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Lukas Hofer: “Sabato e domenica ho fatto due gare sotto tono, anche rispetto agli allenamenti, ora ...