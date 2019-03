Aperte le prenotazioni per il soundcheck dei concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci negli stadi : Le prenotazioni per il soundcheck dei concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci sono finalmente Aperte. Come già annunciato dallo staff dell'artista romagnola, sono tante e importanti le novità sull'iscrizione alla prova del suono che si terrà prima degli spettacoli in programma negli stadi a cominciare dal mese di giugno 2019. Sono anche note le modalità di prenotazione che è obbligatoria per esigenze di ordine pubblico. L'accesso al ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Nek con l’epic fail del social media manager di Biagio Antonacci : La data d'uscita del nuovo album di Nek è finalmente ufficiale. L'artista di Sassuolo ha annunciato che il suo nuovo capitolo discografico a partire dal 10 maggio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Mi farò trovare pronto. L'artista ha sciolto le riserve sul suo ritorno in musica dopo la partecipazione alla kermesse in occasione della sua partecipazione a Che tempo che fa, anche se il titolo non è ancora stato deciso. ...

Biagio Antonacci : canzoni - moglie e tour 2019. La carriera : Biagio Antonacci: canzoni, moglie e tour 2019. La carriera Chi è Biagio Antonacci e carriera Biagio Antonacci è uno dei cantautori più amati e apprezzati in Italia. Sono tanti gli album che hanno riscosso molto successo e che gli hanno garantito la fama che ha oggi con il pubblico italiano. Sono tantissimi -infatti- i fans che lo seguono nei tour. La vita privata ha subito qualche turbolenza, ma oggi è certamente stabile. Conosciamo un po’ la ...

Lenny De Luca ha citato Biagio Antonacci per plagio per la canzone Mio Fratello : Il musicista Lenny De Luca ha citato Biagio Antonacci per plagio. Tutto è iniziato durante l'estate del 2018, quando De Luca si trovava a bordo della sua auto e aveva ascoltato Mio Fratello, brano inciso da Biagio Antonacci e incluso nell'album "Dediche e manie" (2017). Secondo le sue impressioni il ritornello del brano era troppo simile alla sua canzone Sogno d'amore, composta e depositata alla Siae dal 2007, dieci anni prima. Nelle settimane ...

Biagio Antonacci celebra le "nozze" degli amici Davide e Mataro. E li difende dalle polemiche social : Biagio Antonacci ha celebrato un matrimonio civile nella sala rossa del comune di Bologna. Il cantante, rigorosamente con la fascia tricolore addosso, ha unito civilmente i suoi amici Davide e Mataro. Antonacci ha pubblicato su Instagram un post per celebrare il lieto evento: "Due miei cari amici, a cui auguro ogni bene".Nel momento clou della funzione, Biagio ha recitato la fatidica frase: "In nome della legge italiana io vi dichiaro uniti ...

Biagio Antonacci attaccato sul web dopo aver celebrato un matrimonio gay : Biagio Antonacci é finito nell'occhio del ciclone sui social per aver celebrato un matrimonio gay. Il cantante ha unito civilmente due amici ed ha postato il video sul web, scatenando diverse critiche. Il filmato, che ritrae Antonacci al comune di Bologna, ha totalizzato centomila visualizzazioni su Instagram. Alcuni, assistendo al coronamento dell'amore tra due uomini, si sono scagliati contro l'artista. Quest'ultimo non ha mai discriminato ...

Biagio Antonacci sposa due suoi amici ma i fan insorgono : “Che schifo”. Lui li zittisce così : Con la fascia tricolore e la voce emozionata, Biagio Antonacci ha unito civilmente in comune a Bologna Davide e Mataro, “due miei cari amici”. È stato lo stesso cantante a pubblicare su Instagram il video della cerimonia, con una dedica speciale: “A loro auguro ogni bene”, ha scritto. In poche ore il filmato ha superato le 100mila visualizzazioni ma non sono mancati i commenti polemici di alcuni suoi fan: “Ma che ...

Biagio Antonacci sposa una coppia gay e blasta gli omofobi che fanno tiro al bersaglio sui social invocando Dio (video) : Nel giro di poche ore Biagio Antonacci ha sposato una coppia di amici gay a Bologna, officiando l'unione civile in comune, poi ha fatto visita ai bambini ricoverati all'ospedale Rizzoli della città, ma in rete c'è sempre chi è pronto a sfogare le proprie frustrazioni anche di fronte a gesti d'amore. "Oggi ho unito civilmente due miei cari amici, Davide e Mataro. A loro auguro tutto il mio bene!" ha annunciato Antonacci su Intagram il 3 marzo, ...

Biagio Antonacci unisce civilmente due amici : A Bologna Biagio Antonacci ha sorpreso tutti decidendo di unire civilmente una coppia di suoi amici: Mataro e Davide . Il cantautore ha celebrato il matrimonio pubblicando sul popolare social network ...

Biagio Antonacci - matrimonio gay : unisce civilmente due amici : Biagio Antonacci celebra il matrimonio di due amici: un bel gesto del cantante A Bologna, Biagio Antonacci ha unito civilmente due suoi amici. Mataro e Davide. Ha celebrato un matrimonio gay che ha sorpreso positivamente i suoi follower di Instagram: proprio sul noto social network ha pubblicato il video dell’avvenuta unione, del bacio dei consorti […] L'articolo Biagio Antonacci, matrimonio gay: unisce civilmente due amici proviene ...

